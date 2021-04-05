Patronun evinin önünde toplanan işçilere müdahale

‘Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış’ iddiasıyla (Kod 29) işten çıkarılan ve işe iadelerini isteyen DGD-SEN üyesi Migros Depo işçileri, patron Tuncay Özilhan’ın evinin önünde bir kez daha gözaltına alındı.





Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan Migros Depo’da çalışan işçiler salgına karşı alınmayan önlemler ve uzun çalışma koşulları nedeniyle, DGD-SEN’e üye olunca önce ücretsiz izne çıkarılmış daha sonra depo önünde başlattıkları eylemin 52’nci gününde Kod 29 çıkış koduyla işten atılmıştı.





İşçiler direnişlerinin 91. günü patron Tuncay Özilhan’ın evinin önünde eylem yaptıkları sırada gözaltına alındı. Sendikanın Örgütlenme Sekreteri Neslihan Acar polis saldırısı sırasında fenalaştı.