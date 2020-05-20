Patronunuz sizi gözetliyor mu?

Koronavirüs salgını, ABD'li işçilerin yaklaşık üçte birini işlerini evden yapmaya zorladı . Buna karşılık şirketler ile çalışanlar arasında yeni bir tartışma başladı. Bazı işyerleri , çalışanlarının bütün gün ne yaptığını izlemek için yazılım kullanımına zorlamasına Gizlilik savunucuları ve bazı çalışanlar tepki gösteriyor







Çalışanlar, kişisel bilgisayarlarına hemen yükledikleri bir uygulama ile mouse hareketleri ve klavye vuruşları ile ziyaret ettikleri web sayfalarını işverenler takip edebiliyor.

Ayrıca çalışma saatlerinde nerede olduklarını takip etmek için telefonlarına da bazı uygulama indirmek zorunda bırakılıyor.





Bu tür uygulamalar ,ABD genelindeki işyerlerinde giderek yaygınlaşıyor . Çalışanlar Koronavirüsün getirdiği yoğun izlemenin işyeri gözetimini normalleştireceğinden ve işçiler ofise döndüğünde bu tür dijital denetimin devam edeceğinden endişe ettiklerini söylüyor .





Uzmanlar 'uzaktan çalışma veya evden çalışma ' sistemini yeni yeni yaygılmaştığını ve henüz bir hukukunun oturmadığı görüşünde birleşiyor. ABD'de yapılan son 'Gizliliği koruma kanunu'nda kişileri devlete karşı koruyan yani hükümetin mantıksız arama ve el koymalarına karşı maddeler yer alıyor. İşverenlerin, gözetleme yazılımları aracılığıyla işçilerinin tüm gün neler yaptığını takip etmeyi engelleyen bir durum yok





TÜRKİYE'DE DURUM NE ?





Türkiye'de Evden çalışmak durumunda kalan işçiler için en büyük şikayet mesai kavramının ortadan kalkması. Birçok işveren evden çalışanlara günlük 8 saati aşan mesai yaptırırken, yemek ve yol paralarını da kesmeye başladı. Evden çalışmada ayrıca telefon ve internet ücretleri de patronlar tarafından çalışanların üzerine yıkılıyor ve çalışana bilgisayar gibi gerekli teçhizatlar da sunulmuyor

Ayrıca Bazı işverenlerin Mesai süresince bilgisayar kamerasını açık bıraklılması zorunluluğu getiridiği konusunda şikayetler var. Uzmanlar İşyerinde kamera kullanımına dair kurallar dahi çalışanın kişilik hakları gözetilerek düzenlenmiş, işçilerin kayıt altına alınması hususunda işveren aleyhine kimi kısıtlar konmuştur. Bu kısıtların işçinin evde çalışması sırasında daha radikal bir şekilde uygulanması gündeme dahi getirilemez görüşündeler .

Bazı işçiler evlerinin bir kısmını ofis haline getirmek şansına sahipken çok daha fazlası böylesi bir şansa sahip değildir. Şöyle ki; kişinin kendi mahremiyetini bir kenara koysak bile, ailesiyle birlikte yaşamakta olduğunu düşünürsek, aile bireylerinin mahremiyeti de bu uygulamayla elden alınmış olacaktır. Yani işveren, sadece işçisini değil, onun ailesini de gözleyebilecektir ki, bu durum kabul edilebilir bir durum değildir.