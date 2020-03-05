Kim bu hain Ahmet Paşa?

Osmanlı Devleti'nin 34'üncü padişahı Sultan 2'nci Abdülhamid'in tahtta kaldığı dönemi konu alan "Payitaht Abdülhamid" isimli dizide 2014-2016 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) genel başkanlığı ve başbakanlık görevlerini ifa eden Ahmet Davutoğlu hedef alındı.





Dizinin 110'uncu bölümünde Davutoğlu'na "Hain Ahmet Paşa" vak'ası üzerinde ağır bir imada bulunuldu.





Davutoğlu'nun hedef alındığı sahnedeki ifadeler şu şekilde:





"(Abdülhamid Han rolünün ağzından) Sicili Osmani’de bir paşa geçer. Şöyle bahsederler. Kibirli, haset, divane, meşrep ve kötü bir şahıs. Hain Ahmet Paşa. Hainliği sonradan lakap olarak aldı. Öldükten sonra.





HAİN AHMET PAŞA'NIN GÖZÜNÜ MAKAM HIRSI BÜRÜMÜŞ!





Haset kötüdür. Hasedine yenik düştü. Niçin sadrazam olamadı diye içindeki ses beynini yemeye başladı. Mısır’da sultanlık ilan etti. Dedem Kanuni Süleyman han Ayaz Paşa’yı üzerine yolladı, kellesini aldırdı, haseti de, kini de divaneliği de yerin dibine girdi.





Hain Ahmet Paşa’ya şeytan, şöhret ve makam sevgisiyle yaklaşmış. Sadrazam olacağını düşünen paşaya makam verilince gözünü makam hırsı bürümüş."