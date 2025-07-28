Samanyolu Haber /Dünya / Pazaryerinde silahlı saldırı: 5 kişiyi öldürüp intihar etti /28 Temmuz 2025 14:14

Pazaryerinde silahlı saldırı: 5 kişiyi öldürüp intihar etti

Pazartesi günü Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir pazarda aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 5 kişi silahlı bir saldırgan tarafından öldürüldü. Yetkililere göre, 2 kişiyi de yaralayan saldırgan daha sonra intihar etti.

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Tayland’ın başkenti Bangkok’taki popüler bir sebze-meyve pazarında silahlı bir saldırganın ateş açması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Polis açıklamasına göre, olay pazartesi günü Chatuchak bölgesindeki Or Tor Kor pazarında meydana geldi. Ölenler arasında pazarın güvenlik görevlileri de bulunuyor. Yaralılar ise Erawan Medikal Merkezi tarafından doğrulandı.

Chatuchak Hafta Sonu Pazarı’nın hemen yanında yer alan Or Tor Kor pazarı, geniş ürün yelpazesiyle hem yerli halk hem de turistler arasında oldukça popüler bir yer.

İnternette paylaşılan bir videoda, spor şapkası ve şort giymiş saldırganın, elinde tabanca ve göğsünde çanta ile pazar alanında dolaştığı görülüyor. Yetkililere göre saldırgan, olaydan sonra intihar etti.

Polis, saldırganın kimliği ve motivasyonuna dair inceleme başlattı. Olayın Tayland ile Kamboçya arasındaki son çatışmalarla bağlantılı olmadığı belirtiliyor.

Ulusal Polis Teşkilatı Başkanı General Kitrat Phanphet, şehirdeki kolluk kuvvetlerine olayla ilgili tüm güvenlik kamerası görüntülerinin toplanması ve soruşturmanın hızla yürütülmesi talimatı verdi.

Tayland’da silah edinimiyle ilgili yasalar görece sıkı olsa da, ülkede bireysel silah sahipliği yaygın ve silahlı saldırılar nadir değil.

Son toplu silahlı saldırı Ekim 2023’te Bangkok’taki Paragon alışveriş merkezinde yaşanmış, bir genç modifiye edilmiş kurusıkı tabanca ile 3 kişiyi öldürmüştü.

Ülke tarihindeki en kanlı olaylardan biri ise Ekim 2022’de Nong Bua Lamphu bölgesinde gerçekleşmişti. İşini kaybeden bir polis memuru, çocuk bakım merkezinde aralarında iki düzine çocuğun da bulunduğu 36 kişiyi öldürmüştü.

Şubat 2020’de ise, memnuniyetsiz bir asker Nakhon Ratchasima’daki bir alışveriş merkezinde 29 kişiyi öldürmüş, polisle 18 saat süren çatışma sonucu etkisiz hale getirilmişti.
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