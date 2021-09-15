PCR testinde kapsam genişletildi

Milli Eğitim Bakanlığı okulların ardından özel eğitim kurumları, öğrenci yurtları ve mesleki eğitim ve geliştirme kurslarında aşı olmayan personel için PCR testi zorunluğu getirdi.







Kapsamı genişletilen PCR testi zorunluğuna göre özel eğitim kurumları ve öğrenci yurdunda görevli aşı olmamış öğretmen ve çalışanlardan haftada iki kez PCR testi istenecek.





Mesleki eğitim ve geliştirme kursları, iş makineleri sürücü eğitim kurslarının, teorik ve uygulama sınavlarında görev alan usta öğreticiler dahil tüm personelden de haftada iki defa PCR testi talep edilecek.





Bakan Yardımcısı Sadri Şensoyun imzasını taşıyan genelgede şunlar kaydedildi:





* 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel okulların yanı sıra aynı Kanun kapsamında faaliyette bulunan diğer özel öğretim kurumları ile 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun kapsamında ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine barınma hizmeti sunan özel öğrenci yurt ve pansiyonlarında da anılan Rehber hükümleri uygulanacaktır.





* Bununla birlikte yine aynı Kanuna göre faaliyette bulunan özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları ile özel çeşitli kursların 13 Eylül 2021 tarihinden sonra gerçekleşecek teorik ve uygulama sınavları ile özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının yine aynı tarihten sonra yapılacak uygulama sınavlarında görev alan usta öğreticiler dahil tüm personelin aşı, geçirilmiş hastalık, veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması HES kodu üzerinden yapılacak, şartları sağlamayanların sınavlarda görev almasına müsaade edilmeyecektir.





İLK KARARDA NELER VARDI?





Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan ‘Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi’nde ise öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi istenilecek.





Bu çerçevede; başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin, görevlilerin aşılı, geçirilmiş hastalık durumunda (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmamaları halinde; bu kişilerden haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenilecek. Sonuçlar okul idaresi tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.