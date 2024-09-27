Peace Islands Institute Dünyayı Onarmak panelinde

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Peace Islands Institute, hoşgörü, diyalog ve sosyal adaleti teşvik ederek, topluluklar arasında barış ve anlayışın artırılması misyonuna sahiptir. Kurum, eğitim, sivil katılım ve insani yardım projeleriyle toplumsal uyum ve huzura katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Peace Islands, bu değerler doğrultusunda çalışarak, farklı inanç ve kültürlere sahip toplulukları bir araya getiren projelerle toplumsal barışın sağlanmasına katkı sunmaktadır.Panel, stüdyoda seyirci önünde kaydedildi ve önümüzdeki haftalarda PBS 39 televizyonunda yayınlanacak. PBS’nin bu tür etkinliklerle toplumda diyaloğu güçlendirmeye yönelik adımları, kamu yayıncılığı misyonunun önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.Bu bağlamda, Peace Islands Institute’ün bağlı olduğu Hizmet Hareketi, insani değerler, hoşgörü ve eğitime verdiği önemle tanınan bir sivil toplum hareketidir. Hareketin temel değerleri arasında, bireylerin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak, hizmet yoluyla topluma katkıda bulunmak, hoşgörü ve karşılıklı anlayışı teşvik etmek yer alır. Hizmet, farklı kültürler ve inançlar arasında diyalog kurarak barış ve birlikte yaşama kültürünü yaymayı amaçlamaktadır.Bu etkinlik, hem toplumsal sorunlara çözüm bulma hem de barış ve uyumun güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.