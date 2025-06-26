Peace Islands Institute, 'İyilik Hareketleri ve Nezaket'i ödüllendirdi

Peace Islands Institute (PII), 19 Haziran 2025 Perşembe günü Drew Üniversitesi Konser Salonu'nda düzenlediği 15. Geleneksel Sanat ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni ile New Jersey'nin dört bir yanından gelen 32 öğrenciyi onurlandırdı. Bu yılki “İyilik Davranışları: Barışçıl ve Kapsayıcı Toplumları Teşvik Etmek” teması, 84 farklı okuldan 250'den fazla başvuru aldı.





'İyilik, daha iyi ve barışçıl bir geleceğe giden yolu aydınlatır'

Ödül töreni akşamı, öğrencilerin sanat eserleri ve kompozisyonlarından oluşan bir sergi ile başladı. Gecenin ana konuşmacısı, New Jersey Eğitim Kurulu'nun eski başkanı, yazar ve Peace Islands Danişma Kurulu Üyesi Maud Dahme idi. Dahme, konuşmasında, "iyiliğin, daha iyi ve barışçıl bir geleceğe giden yolu aydınlattığını" vurguladı.





Programa ev sahipliği yapan Drew Üniversitesi'nin Din, Kültür ve Çatışma Merkezi Direktörü Profesör Jonathan Golden, sanatın çatışma çözümündeki birleştirici rolüne dikkat çekti. Ayrıca, America Federal Meclisi New Jersey Temsilcilerinden Mikie Sherrill de öğrencilerin çalışmalarını takdir etmek amacıyla resmi tebrik sertifikaları göndererek destek verdi.





Program, ödüllerin takdimi ve etkileyici bir müzik dinletisiyle devam etti. Lise ve ortaokul düzeyinde, sanat ve kompozisyon olmak üzere dört ana kategoride ödüller verildi. Kazananların tam listesi Peace Islands Institute’un web sitesinde yayınlandı.





Törenin sonunda, katılımcı öğrenciler, aileleri, öğretmenleri ve okul yöneticileri sahnede bir araya gelerek günün anısına hatıra fotoğrafları çektirdi. Birçok veli ve öğretmen, yarışmanın öğrenciler üzerinde oluşturduğu olumlu etkiyi dile getirirken, bu tür etkinliklerin öğrencilerin hem akademik hem de insani yönlerini geliştirdiğini vurguladı.





Tören, iyiliğin ve sanatın birleştirici gücünü yansıtan bu anlamlı geceden geriye kalan tebessümler, alkışlar ve unutulmaz karelerle sona erdi.





Peace Islands Institute, bu yarışma aracılığıyla gençleri yaratıcılıklarını sergilemeye teşvik etmeyi, sivil toplumu güçlendirme ve insani değerlerin gelişimini destekleyici amaçlıyor.



