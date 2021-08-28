'Peaceful Actions' mülteci destek merkezi kurdu

İnsan hakları ihlallerine maruz kalan kurbanların sesi olmak için yola çıkan Peaceful Actions Platformu, “Mülteci İletişim&Destek Merkezi” projesini hayata geçirdi.







MUHATAPLARLA DOĞRU İLETİŞİMİ SAĞLAYACAK





Peaceful Actions Platformu, yaşanan hukuki sorunlardan hızlı bir şekilde haberdar olmak, çözüm sunabilecek muhataplarla doğru iletişimi sağlamak ve ihtiyaç olduğunda farklı aktörlerin desteğini sağlamak için “Mülteci İletişim&Destek Merkezi”ni hayata geçirdi. Misyonlarının desteğe ihtiyacı olanları destek verebilecek olanlarla buluşturmak olarak özetleyen “Mülteci İletişim&Destek Merkezi’nin Yürütme Kurulu Nurullah Albayrak, Yasemin Aydın, Hasan Cücük, Hüseyin Demir’den oluşuyor.





DEPORT, İADE GİBİ SORUNLARDA YARDIMCI OLACAK





Desteğe ihtiyacı olan herkesin hizmetinde olacaklarını açıklayan “Mülteci İletişim&Destek Merkezi” amaçlarının göç esnasında yaşanan problemlerde farklı aktörlerin desteğini sağlamak için gerekli iletişimin, baskı ve stres altında olan mağdurun bireysel kabiliyeti ile sınırlı kalması, imkan ve kabiliyetlerinin de rantabl kullanılması olarak duyurdu. Merkez, göç esnasında deport, iade, kırmızı bülten/difüzyon, pasaport iptali nedeniyle gözaltılarda destek sağlayacak.