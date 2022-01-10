Samanyolu Haber /Gündem / Pegasus Ermenistan uçuşlarına başlıyor /10 Ocak 2022 23:19

Pegasus Ermenistan uçuşlarına başlıyor

Ermenistan ile Türkiye arasında başlatılan ilişkileri normalleştirme adımları kapsamında, Ermenistan Altyapı Bakanlığı'nın Pegasus şirketinin Erivan'a uçuş yapmasına için verdiği belirtildi.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Ermenistan Altyapı Bakanlığı, Türk Pegasus Havayolları'nın başkent Erivan'a sefer yapmasına izin verildiğini duyurdu.

Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanlığı Sözcüsü Sona Harutyunyan, Pegasus Havayolları’nın, başkent Erivan’a uçuş izni alabilmek için Ermeni Sivil Havacılık Komitesi'ne geçen hafta yaptığı başvuruya ilişkin açıklamada bulundu.
Harutyunyan, "Pegasus Havayolları'na haftada 2 uçuş yapma izni verildi" ifadelerini kullandı.

30 Aralık'ta Ermeni havayolu şirketi Flyone Armenia, Türk sivil havacılık kurumundan haftada 3 kez İstanbul'a sefer yapmak üzere izin almıştı.

başvuruları, iki ülke arasında yeni bir normalleşme süreci için adımların atıldığı bir döneme denk geliyor.

İlişkilerde normalleşme sürecine girilmesi de şiddetli çatışmaların ardından Ermenistan güçlerinin 2020 sonunda Karabağ’daki yedi rayondan çekilip bu bölgeleri Azerbaycan’a bırakmasını izliyor.

Uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan Karabağ’a Ermenistan askerlerinin girmesini takiben, Türkiye, 1993’te Ermenistan ile tüm sınırlarını kapatmıştı. O dönemden sonra iki ülke arasında normalleşmeye dönük bazı girişimler ortaya koyulmuş olsa da bunlar sonuç vermemişti.


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