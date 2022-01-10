Pegasus Ermenistan uçuşlarına başlıyor

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Ermenistan Altyapı Bakanlığı, Türk Pegasus Havayolları'nın başkent Erivan'a sefer yapmasına izin verildiğini duyurdu. Ermenistan Altyapı Bakanlığı, Türk Pegasus Havayolları'nın başkent Erivan'a sefer yapmasına izin verildiğini duyurdu.





Harutyunyan, "Pegasus Havayolları'na haftada 2 uçuş yapma izni verildi" ifadelerini kullandı.





30 Aralık'ta Ermeni havayolu şirketi Flyone Armenia, Türk sivil havacılık kurumundan haftada 3 kez İstanbul'a sefer yapmak üzere izin almıştı.





başvuruları, iki ülke arasında yeni bir normalleşme süreci için adımların atıldığı bir döneme denk geliyor.





İlişkilerde normalleşme sürecine girilmesi de şiddetli çatışmaların ardından Ermenistan güçlerinin 2020 sonunda Karabağ’daki yedi rayondan çekilip bu bölgeleri Azerbaycan’a bırakmasını izliyor.





Uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan Karabağ’a Ermenistan askerlerinin girmesini takiben, Türkiye, 1993’te Ermenistan ile tüm sınırlarını kapatmıştı. O dönemden sonra iki ülke arasında normalleşmeye dönük bazı girişimler ortaya koyulmuş olsa da bunlar sonuç vermemişti.









Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanlığı Sözcüsü Sona Harutyunyan, Pegasus Havayolları’nın, başkent Erivan’a uçuş izni alabilmek için Ermeni Sivil Havacılık Komitesi'ne geçen hafta yaptığı başvuruya ilişkin açıklamada bulundu.