Pegasus skandalı: Macron da dinlenmiş

France Info'nun devlet radyosu Radio France'a dayandırdığı haberine göre, Mart 2019'da Faslı bir istihbarat teşkilatı, Macron'un halen kullandığı akıllı telefonlardan birini Pegasus programı ile takip etmeye çalıştı.







Söz konusu numara, 2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki turu arasında "Macronleaks" ile sızdırılmış olsa bile, Emmanuel Macron tarafından kullanılmaya devam ediliyordu. Macron bu numara ile özellikle gazetecilerle iletişime giriyordu. Elysee'den bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi.





Eğer Macron'un telefonuna sızılmış ise, Faslı kurum, Fransa Devlet Başkanı'nın telefonundaki verileri toplama, konuşmalara erişme ve hatta belki de mikrofonunu veya kamerasını etkinleştirme imkanına sahip olduğu anlamına geliyor.





Haberde ayrıca, 2019'da Başbakan olan Edouard Philippe'in, dönemin İç işleri Bakanı Christophe Castaner ve birçok Fransız bakanın telefon numarasının da aynı listede yer aldığı ifade edildi.





Yani Fas, müttefik olan Fransız devletinin en üst devlet yöneticilerin telefonlarına sızmış olabilir.





Paris Savcılığı'ndan soruşturma





Geçtiğimiz gün Paris Savcılığı, Fransız Mediapart gazetesinin kurucu Edwy Plenel ve bazı gazetecilerin, Pegasus yazılımını kullanan Fas tarafından takip edildikleri suçlamalarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.





Mediapart, Pazar günü paylaştığı bir dizi Twitter mesajında, Fas'ın gizli istihbarat örgütlerinin Pegasus adlı yazımını kullanarak iki gazetecinin akıllı telefonlarının içeriğini ele geçirdiğini açıklamıştı.





Söz konusu iddiaları reddeden Fas ise, iddiaların "temelsiz ve yalan" olduğunu ifade etti.





Ne olmuştu?





İngiliz gazetesi Guardian'ın haberinde, 17 medya kuruluşu tarafından yürütülen araştırmada, İsrail merkezli NSO Group'a ait casus yazılımın, küresel çapta yaygın ve kötü amaçlar için kullanıldığı ileri sürüldü.





Bahreyn, Kazakistan, Meksika, Fas, Azerbaycan, Ruanda, Suudi Arabistan, Macaristan, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere en az 10 hükümetin NSO Group'un müşterisi olduğu iddia edildi. Casus yazılımın aktivist, gazeteci, avukat ve siyasileri hedef almak için hükümetlere satıldığı savunuldu.





İddiaya göre, bir telefonu "gözetleme" cihazına dönüştürebilen bu casus yazılımla, kullanıcının bilgisi ve izni olmadan mikrofon, kamera, mesajlar, ses kayıtları ve rehber gibi çok sayıda uygulamaya erişim sağlanabiliyor.





Türkiye'den yaklaşık 500 kişi listede





Ruanda, Fas, Hindistan ve Macaristan, 50 binden fazla telefon numarasının olduğu listede adı geçen kişilerin telefonlarını takip için Pegasus'u kullandıkları iddialarını yalanladı. Azerbaycan, Bahreyn, Kazakistan, Suudi Arabistan, Meksika ve BAE hükümetleri ise henüz iddialara yanıt vermedi. NSO Group da hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.





Dünya genelinde dört kıtadan en az 45 ülkeden NSO'ya telefon numarası takibi talep edildi. Bu sistemle Türkiye'den yaklaşık 500 civarında telefonun izlendiği belirtiliyor





Listede 180'den fazla gazeteci var





Aralarında Financial Times, CNN, New York Times, France 24, The Economist, Reuters, Associated Press ve The Economist'teki muhabirler, editörler ve yöneticiler de dahil olmak üzere 180'den fazla gazetecinin listede olduğu kaydedildi.