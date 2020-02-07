Samanyolu Haber /Gündem / Pegasus ‘suçluyu’ buldu; ‘Bi duralım’ diyen pilot işten atıldı! /07 Şubat 2020 16:46

Pegasus ‘suçluyu’ buldu; ‘Bi duralım’ diyen pilot işten atıldı!

Pegasus Havayolları, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan yolcu uçağıyla ilgili olarak basına açıklamalarda bulunan eski savaş pilotu Bahadır Altan’ın eğitmenlik görevine son verdi

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Pegasus Havayolları, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan yolcu uçağıyla ilgili olarak basına açıklamalarda bulunan eski savaş pilotu Bahadır Altan’ın eğitmenlik görevine son verdi. Pilot Altan, karara tepkisini sosyal medya üzerinden gösterdi: “Ne vız gelen tehditleriniz, ne işten atmalarınız bizi susturamaz. Bu ülkeyi uçurumunuza teslim etmeyeceğiz.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, ‘Erdoğan’ın ülkesinde’ herkesin istediğini söyleyebildiğini açıklamıştı. Ancak gerçek hiç de öyle değil. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan yolcu uçağının parçalara ayrılmasıyla ilgili olarak basına ihmalleri anlatan eski savaş pilotu Bahadır Altan’ın Pegasus Havayolları’ndaki işine son verildi. Altan, kazanın ardından ilk olarak CNN Türk’e bağlanmış ve bunca eksik varken Kanal İstanbul gibi projelere ayrılan kaynakları eleştirince apar topar yayından alınmıştı.

O PİLOT: HAKİKATİ GİZLEMEYE GÜCÜNÜZ YETMEZ

Bahadır Altan, iş akdinin feshini sosyal medya hesabından duyurdu. Altan, şu ifadeleri kullandı: “Freni patlamış kamyon düzeni suçluyu buldu! Pegasus iş akdimi fesh etti. Hakikatı gizlemeye gücünüz yetmez. Ne vız gelen tehditleriniz, ne işten atmalarınız bizi susturamaz. Bu ülkeyi uçurumunuza teslim etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı. Altan’ın söz konusu paylaşımı dakikalar içinde binlerce RT ve beğeni aldı.
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