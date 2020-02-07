Pegasus ‘suçluyu’ buldu; ‘Bi duralım’ diyen pilot işten atıldı!

Pegasus Havayolları, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan yolcu uçağıyla ilgili olarak basına açıklamalarda bulunan eski savaş pilotu Bahadır Altan’ın eğitmenlik görevine son verdi. Pilot Altan, karara tepkisini sosyal medya üzerinden gösterdi: “Ne vız gelen tehditleriniz, ne işten atmalarınız bizi susturamaz. Bu ülkeyi uçurumunuza teslim etmeyeceğiz.”





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, ‘Erdoğan’ın ülkesinde’ herkesin istediğini söyleyebildiğini açıklamıştı. Ancak gerçek hiç de öyle değil. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan yolcu uçağının parçalara ayrılmasıyla ilgili olarak basına ihmalleri anlatan eski savaş pilotu Bahadır Altan’ın Pegasus Havayolları’ndaki işine son verildi. Altan, kazanın ardından ilk olarak CNN Türk’e bağlanmış ve bunca eksik varken Kanal İstanbul gibi projelere ayrılan kaynakları eleştirince apar topar yayından alınmıştı.



