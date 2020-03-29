Samanyolu Haber /Gündem / Pegasus tüm uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu /29 Mart 2020 07:55

Pegasus tüm uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu

Pegasus Hava Yolları koronavirüs salgını nedeniyle yurt içi seferlerini 30 Nisan'a kadar iptal ettiğini duyurdu.

SHABER3.COM

Pegasus Hava Yolları, koronavirüs için alınan ilave tedbirler doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile bugünden itibaren 30 Nisan'a kadar olan tüm yurt içi seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Koronavirüs için alınan ilave tedbirler doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile 28.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar olan tüm yurt içi seferlerimiz iptal edilmiştir." denildi.

İADE VE AÇIĞA ALMA HAKKI

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"SHY-Yolcu yönetmeliğindeki 25.03.2020'de yapılan düzenlemeyle beraber, iptal olan uçuşlardaki biletinizi, web sitemizden ya da 0 (850) 250 67 02 numaralı ücretsiz çağrı merkezimizden kesintisiz şekilde açığa alabilirsiniz. Yeni düzenleme beraberinde açığa alınan biletlerinizde iade hakkınız da bulunmaktadır. Açığa alacağınız biletleri kullanmamanız durumunda, karşılıklı uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra iadenizi alabilirsiniz. Hem de çağrı merkezinde sıra beklemeden bu işlemi yapabilirsiniz."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Pegasus tüm uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu Sonraki Haber >>

Milyonlarca insan için müjde olsun!

Milyonlarca insan için müjde olsun!

Cezaevlerini acilen tahliye edin!

Cezaevlerini acilen tahliye edin!

Çıkın o varaklı odalardan!

Çıkın o varaklı odalardan!

Merkel ses kaydıyla seslendi: Evlerinizde kaldınız, teşekkür ederim

Merkel ses kaydıyla seslendi: Evlerinizde kaldınız, teşekkür ederim

Samsun'da süper bulaştırıcı var: Hamburgercide çalışıyormuş çocuk...

Samsun'da süper bulaştırıcı var: Hamburgercide çalışıyormuş çocuk...

''İtalya'dan daha kötü durumdayız. İş çığrından çıkabilir, binlerce ölüm olabilir''

''İtalya'dan daha kötü durumdayız. İş çığrından çıkabilir, binlerce ölüm olabilir''

Bir mahpusun yaşlı annesinin feryadı

Bir mahpusun yaşlı annesinin feryadı

Saadet Partisi'nden ceza infaz indirimi çıkışı!

Saadet Partisi'nden ceza infaz indirimi çıkışı!

Kanser hastası Ahmet Ataç babasıyla 5 saatliğine buluşabildi

Kanser hastası Ahmet Ataç babasıyla 5 saatliğine buluşabildi

Hayati önemdeki korona test kitleri Saray yandaşının elinde oyuncak oldu

Hayati önemdeki korona test kitleri Saray yandaşının elinde oyuncak oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:01:31