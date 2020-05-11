Samanyolu Haber /Gündem / Pegasus'ta iç hat uçuşları için tarih verildi /11 Mayıs 2020 18:55

Pegasus'ta iç hat uçuşları için tarih verildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşlarını durduran havayolu şirketlerinde Pegasus için iç hat uçuşlarının yeniden başlayacağı tarihin açıklandığı ifade edildi.

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Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane, Mayıs sonu itibariyle uçuşlara iç hatlarla başlamayı planladıklarını açıkladı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane, Ulaştırma Bakanlığı'nın da alacağı karara bağlı olarak Mayıs ayı sonunda iç hatlarda uçuşlara başlamayı planladıklarını söyledi. 

Pegasus sosyal medya hesabından bir mektup paylaşan Nane, şunları söyledi: 

'Uçuşlara başlamayı planlıyoruz'

"Son iki haftadır koronavirüs vaka sayılarında gerileme ve iyileşen hasta sayılarında yükseliş görüyoruz. Bu sevindirici ve umutlu tablo daha da iyiye giderse, Sağlık Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda Ulaştırma Bakanlığımızın da bu konuda alacağı kararlara bağlı olarak, Mayıs sonu uçuşlarımıza iç hatlarla başlamayı planlıyoruz. Tüm hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz."

'Uluslararası boyutta görüşmelerimiz sürüyor'

"Hepimizin aklındaki bir diğer soru da şüphesiz kriz sonrası normalleşme. Uçuşlar başladığında bazı uygulamaların eskisi gibi olmayacağını biliyoruz. Sektör temsilcileri olarak, bu konuları konuşuyor ve ulusal otoritelerle birlikte standartları belirlemek üzere yapılan çalışmalara aktif katılıyoruz. Öte yandan alınan kararların dünya çapında paralellik taşıması da önem arz ediyor. Uçtuğumuz 43 ülkede de benzer standartların sağlanması yönünde uluslararası boyutta görüşmelerimiz sürüyor."
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