Samanyolu Haber /Ekonomi / Pegasus'un 3 aylık zararı 402 milyon TL /12 Mayıs 2020 14:07

Pegasus'un 3 aylık zararı 402 milyon TL

Koronavirüs salgınından en fazla zarar gören havacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin zararı katlandı. Pegasus Havayolları 2020 yılının ilk üç ayında 402 milyon TL net zarar açıkladı.

SHABER3.COM

Pegasus Hava Yolları, Korona salgınına karşı tedbirlerin tam olarak yürürlüğe girmediği 2020 yılının ilk üç aylık döneminde zarar rekoru kırdı.

402 milyon TL net zararda kur farkı giderlerindeki artışın etkili oldu. Şirket, yakıt fiyatlarının artması ihtimaline karşı daha önce imzaladığı "hedge" sözleşmeleri yüzünden 117 milyon TL ödedi. 

YOLCU SAYISI YÜZDE 10 AZALDI

Yakıt telafi sigortası uçuşların azaldığı ve petrol fiyatlarının düştüğü bir Korona salgınında Pegasus'un aleyhine bir sonuç verdi.

Pegasus’un yolcu sayısındaki düşüş, ilk 2 aydaki performansın etkisiyle yüzde 10’la sınırlı kaldı. Birim gelirlerdeki artış sayesinde satış hasılatı 2019 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artış kaydetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Pegasus'un 3 aylık zararı 402 milyon TL Sonraki Haber >>

Fatih Tezcan: Bu kez karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?

Fatih Tezcan: Bu kez karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?

Samanyolu'ndan zorunlu açıklama

Samanyolu'ndan zorunlu açıklama

Değmez bu kadar zulme!

Değmez bu kadar zulme!

Dev tanker alev alev yandı!

Dev tanker alev alev yandı!

Alışılmadık fırtına ortalığı yıktı

Alışılmadık fırtına ortalığı yıktı

Enes Kanter, MSNBC’de Türkiye’deki hukuksuzluğu anlattı!

Enes Kanter, MSNBC’de Türkiye’deki hukuksuzluğu anlattı!

Penceresiz kaldım Anne

Penceresiz kaldım Anne

Katlimize Ferman Çıkardılar

Katlimize Ferman Çıkardılar

Polis küçük çocukların üzerine ateş etti

Polis küçük çocukların üzerine ateş etti

Dik yamaçlar onun için problem değil!

Dik yamaçlar onun için problem değil!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:03:51