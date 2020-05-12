Pegasus'un 3 aylık zararı 402 milyon TL

Pegasus Hava Yolları, Korona salgınına karşı tedbirlerin tam olarak yürürlüğe girmediği 2020 yılının ilk üç aylık döneminde zarar rekoru kırdı.







402 milyon TL net zararda kur farkı giderlerindeki artışın etkili oldu. Şirket, yakıt fiyatlarının artması ihtimaline karşı daha önce imzaladığı "hedge" sözleşmeleri yüzünden 117 milyon TL ödedi.





YOLCU SAYISI YÜZDE 10 AZALDI





Yakıt telafi sigortası uçuşların azaldığı ve petrol fiyatlarının düştüğü bir Korona salgınında Pegasus'un aleyhine bir sonuç verdi.





Pegasus’un yolcu sayısındaki düşüş, ilk 2 aydaki performansın etkisiyle yüzde 10’la sınırlı kaldı. Birim gelirlerdeki artış sayesinde satış hasılatı 2019 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artış kaydetti.