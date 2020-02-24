Pegasus'tan İran kararı

Pegasus Havayolları, İran'da Koronavirüs'ün etkisini artırması sebebiyle haftanın her günü gerçekleştirdikleri İstanbul Sabiha Gökçen-Tahran ve Tahran-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşlarını 11 Mart 2020 tarihine kadar durdurduklarını açıkladı.





Pegasus’tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:





"İran’da korona virüsünün etkisinin artması sebebiyle, Pegasus Hava Yolları olarak haftanın her günü icra ettiğimiz İstanbul Sabiha Gökçen-Tahran ve Tahran-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşlarımızı 11 Mart 2020 tarihine kadar durdurmuş bulunmaktayız.





Bu tarihe kadar olan uçuşlar için bilet alan misafirlerimiz, değişiklik ve iade işlemlerini flypgs.com internet sitesinden, Pegasus Mobil uygulamasından ve 0850 250 67 02 numaralı çağrı merkezinden gerçekleştirebilmektedir."





Türk Hava Yolları da Koronavirüs nedeniyle İran'a yaptığı bazı seferleri iptal etmiş, Tahran uçuşlarını ise günde iki sefere indirmişti.