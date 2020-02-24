Samanyolu Haber /Gündem / Pegasus'tan İran kararı /24 Şubat 2020 22:45

Pegasus'tan İran kararı

Koronavirüsün İran'da da yayılması sonrasında Türkiye ile İran arasındaki sınırların kapatılmasıyla birlikte İran'dan Türkiye'ye yapılan uçuşlar da iptal edilmişti. Pegasus'un da İran'a yapılan uçuşları durdurma kararı aldığını açıkladığını ifade edildi.

SHABER3.COM

Pegasus Havayolları, İran'da Koronavirüs'ün etkisini artırması sebebiyle haftanın her günü gerçekleştirdikleri İstanbul Sabiha Gökçen-Tahran ve Tahran-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşlarını 11 Mart 2020 tarihine kadar durdurduklarını açıkladı.

Pegasus’tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İran’da korona virüsünün etkisinin artması sebebiyle, Pegasus Hava Yolları olarak haftanın her günü icra ettiğimiz İstanbul Sabiha Gökçen-Tahran ve Tahran-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşlarımızı 11 Mart 2020 tarihine kadar durdurmuş bulunmaktayız.

Bu tarihe kadar olan uçuşlar için bilet alan misafirlerimiz, değişiklik ve iade işlemlerini flypgs.com internet sitesinden, Pegasus Mobil uygulamasından ve 0850 250 67 02 numaralı çağrı merkezinden gerçekleştirebilmektedir."

Türk Hava Yolları da Koronavirüs nedeniyle İran'a yaptığı bazı seferleri iptal etmiş, Tahran uçuşlarını ise günde iki sefere indirmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Pegasus'tan İran kararı Sonraki Haber >>

Koronavirüs'e karşı kelle-paça!

Koronavirüs'e karşı kelle-paça!

Yeni Bamteli yayınlandı

Yeni Bamteli yayınlandı

Dünyanın düz olduğuna inanıyordu!

Dünyanın düz olduğuna inanıyordu!

İlaç yok derken, Canlı yayında hayatını kaybetti

İlaç yok derken, Canlı yayında hayatını kaybetti

İlginç kaza

İlginç kaza

İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi

İniş takımları açılmayan uçak gövdesi üzerine indi

Mahkum hapisten kaçmaya çalışırken yakalandı

Mahkum hapisten kaçmaya çalışırken yakalandı

Yağmurda araç kullanmak zordur

Yağmurda araç kullanmak zordur

Tehlikeli yolculuk faciayla bitti

Tehlikeli yolculuk faciayla bitti

Geyik kayak pistini basarsa

Geyik kayak pistini basarsa
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:33:24