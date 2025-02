Pek çok ilde eğitime kar molası: Bazı kentlerde kamu personelleri idari izinli

AĞRI





Bingöl’ün Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinin tamamında, il merkezi ile Genç ve Solhan ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.









Gümüşhane Valiliği, kent genelinde devam eden kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü il genelindeki tüm okulların tatil edildiğini duyurdu.





Kurumdan yapılan açıklamada meteorolojik verilere göre il genelinde yoğun kar yağışının aralıklı olarak 20 Şubat 2025 tarihinde de devam edeceği ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceği değerlendirildiğinden buna bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanmanın ulaşımda önemli aksamalara sebep olabileceğinin değerlendirildiğini bildirdi.









İstanbul Valisi Davut Gül, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir" dedi.









Valilikten yapılan açıklamada, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Akkuş ilçemizin Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu, Fatih Ortaokulu ve Halk Eğitim Merkezi yetişkin kursları hariç diğer tüm okullarında. Altınordu ilçemizin Altınordu Eyüplü İlk ve Ortaokulu, Bayadı İlk ve Ortaokulu, Saraycık İlk ve Ortaokulu, Kökenli İlk ve Ortaokulu, Öceli İlk ve Ortaokulu, Gerce İlkokulu, Gökömer İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Yağızlı İlk ve Ortaokulu, Yeşilyurt Ahmet Karlıbel İlk ve Ortaokulu, Fatma Mağden İlk ve Ortaokulu, Karacaömer İlk ve Ortaokulunda ve bu mahallelerden gelen temel eğitim ve özel eğitim öğrencileri için. Fatsa ilçemizin Fatsa Aslancami Birleşmiş Sınıflı İlkokulu, Hatipli İlkokulu, Hatipli Ortaokulu, Geyikçeli İlk ve Ortaokulu, İslamdağ İlk ve Ortaokulu, İslamdağ İmam Hatip Ortaokulu, Demirci Birleşmiş Sınıflı İlkokulu, Ilıca İlk ve Ortaokulu, Kulak İlk ve Ortaokulu, Meşebükü İlk ve Ortaokulu, Hasan Yahşi İlk ve Ortaokulu, Yassıtaş Özel Eğitim Meslek Okulu, Bolaman İlk ve Ortaokulu, Yalıköy İlk ve Ortaokulu, Bolaman Anadolu Lisesi ve Fatsa Anadolu Lisesi'nde eğitim gören tüm öğrenciler için ayrıca bu bölgelerden yapılan taşımalı ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için. Gülyalı ilçemizin Merkez İlkokulu, Merkez Ortaokulu ile Ayşe Şahin Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne; Kestane, Ambarcılı, Mustafalı, Alibey, Sayaca, Taşlıçay ve Hoşköy Mahallesi'nden taşımalı servis ile gelen öğrenciler için. Perşembe ilçemizin Kırlı İlk ve Ortaokulu, Beyli İlkokulu, Saray İlkokulu, Medresönü İlk ve Ortaokulu, İsmail Dede İlkokulu, Çaka-Çaytepe Ortaokulu, Gazi Ortaokulu, İmam Hatip Ortaoku'lunda, ayrıca ilçe merkezinde bulunan temel eğitim, orta öğretim ve özel eğitim kurumlarına taşıma ile gelen öğrenciler için. Ünye ilçemizin Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu, Yeşilkent Şehit Mustafa Güler İlkokulu/Ortaokulu, Fatih Meydan İlk ve Ortaokulu, Tekkiraz İlkokulu, Tekkiraz Ortaokulu/İHO, Tekkiraz ÇPAL, İnkur İlk ve Ortaokulu, Şehit İsmail Ustaoğlu İlk ve Ortaokulu, Erenyurt İlkokulunda, ayrıca ilçe merkezine taşıma yoluyla gelen öğrenciler ile özel eğitim okullarına kırsal mahallelerden (köylerden) taşıma yoluyla gelen öğrenciler için resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları) 20 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.









Ülke genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı kentlerin tamamında, bazılarında ise bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Valilikler kar tatili duyurularını arka arkaya yayımladı. Bazı illerde hamile kamu personelleri, engelli çalışanlar, kalp yetmezliği, kronik hastalıkları olanların da idari izinli sayılacağı bildirildi. Şu ana kadar Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Hakkari, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Muş, Ordu, Sakarya, Siirt, Trabzon, Yozgat'ta eğitime ara verildi.İşte il il detaylar:Ağrı Valisi Mustafa Koç, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın için ara verildiğini bildirdi.Vali Mustafa Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü verilerine göre il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti.Bu nedenle 20 Şubat Perşembe günü il genelindeki tüm okullar, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildiğini bildiren Koç, hamile ve engelli kamu çalışanları, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelin de idari izinli sayılacağını ifade etti.Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Posof ilçesi haricinde Ardahan il genelinde kuvvetli kar yağışı ve tipi sebebiyle eğitim öğretime 20 Şubat Perşembe ara verilmiştir." ifadesini kullandı.Çiçek, aynı gün engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli olacağını bildirdi.Artvin'in Şavşat ilçesinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışının devam ettiğine işaret edildi.Yağış nedeniyle buzlanma tehlikesinin olduğu belirtilen açıklamada, eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği kaydedildi.Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.Bayburt ve Giresun'da kar nedeniyle tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği aktarılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları yarın da devam edeceğinden buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerimiz ile Sancak beldesi ve merkez Sudüğünü köyündeki her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında, il merkezi ile Genç ve Solhan ilçelerimizde ise taşımalı eğitim yoluyla okullara erişimi sağlanan öğrencilerimiz için 20 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerimiz ile Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz aynı gün idari izinli saylacaklardır" denildi.Bitlis il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı, gece boyunca yağma ihtimali ve buzlanma riski nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildiği bildirildi.Açıklamada, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile kamu görevlilerinin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Erzincan’ın Refahiye ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.Refahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, " İlçemiz Refahiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle, 20.02.2025 Perşembe günü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmesine, hamile ve engelli personelimizin 1 gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verildi.Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden ve yarın 12.00 15.00 saatleri arasında etkisini artırması beklenen yoğun kar yağışlarından dolayı karayolu ulaşımında oluşabilecek çığ, heyelan ve akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesi ile meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı gibi diğer hususlar da göz önünde tutularak 20 Şubat 2025 Perşembe günü Hakkari ve tüm ilçelerinde; yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç tüm resmi anaokulları, resmi/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar, hamile ve engelli personeller de idari izinli sayılacaktır" denildi.Giresun'daki tüm okullarda da eğitime yarın ara verildi.Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte beklenen kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini belirtti.Serdengeçti, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağını ifade etti.Öğrencilerin ve vatandaşların can güvenliği dikkate alınarak il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, okul öncesi eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 20 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verildi.Kararda ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik veya 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir) 20 Şubat 2025 Perşembe günü idari izinli sayılacağı bildirildi.İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim" ifadelerine yer verildi.Kırklareli'nin Vize ve Demirköy ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü, ilçe genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim - öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarida çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Tüm vatandaşlarımıza önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.Demirköy Kaymakamlığından yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle ilçe genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildiği belirtildi. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Kars genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağı belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "20 Şubat Perşembe günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon Merkezleri ve Kur'an Kursları dahil) eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir gün idari izinli sayılacaktır."Kocaeli’nde kar yağışının etkisini arttırması sebebiyle perşembe günü il genelinde resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verildi.Kocaeli’nde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı. Kar yağışının etkisini arttırması sebebiyle perşembe günü il genelinde resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verildi. Öte yandan Kocaeli Valiliği tarafından kış tedbirleri toplantısı yapıldı. Toplantıda alınan kararlar yayımlanırken, kış lastiği bulunmayan araçlar trafiğe çıkamayacağı belirtildi.Kocaeli Valiliği yaptığı duyuruda; "Kocaeli il genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle; 20 Şubat 2025 Perşembe günü, İlimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kursları dahil) eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (Kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.Muş Valiliği, kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının devam etmesi ve buzlanma riski nedeniyle resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 20 Şubat Perşembe günü ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve anaokulu ile kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.Açıklamada ayrıca, eğitim ve öğretime tamamen ara verilen ilçelerin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerinin de de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.Sakarya’da yarın ve Cuma günü etkili olması beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle şehir genelinde resmi ve özel okullarda eğitime iki gün ara verildi. Konuya ilişkin Sakarya Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 20 Şubat Perşembe ve 21 Şubat Cuma günü Sakarya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma olacağı beklenmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; il genelindeki, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 20 Şubat 2025 Perşembe günü ve 21 Şubat 2025 Cuma tarihinde 2 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Kreş ve anaokulunda çocuğu bulunan kadın personel (sağlık, güvenlik, 112 Acil Çağrı ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir.) Malul, engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" denildi.Siirt’te olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Siirt Valisi Kemal Kızılkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerimizde 20.02.2025 tarihinde yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle taşımalı eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verdi.Sivas'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde yarın okullarda eğitime ara verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı ve düşük hava sıcaklıklarının etkisiyle il merkezi ve ilçelerde kuvvetli buzlanma meydana gelmesinin tahmin edildiği belirtildi.Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak il genelindeki resmi, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valilik kararıyla 20 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."Trabzon'da kar yağışı nedeniyle 20 Şubat Perşembe ve 21 Şubat Cuma günü il genelindeki tüm okullar tatil edildi.Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 Perşembe ve 21 Şubat 2025 Cuma günü ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler, halk eğitim kursları, gündüz eğitim veren Kur'an kursları) eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelliler, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır" denildi.Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamada kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmesi nedeniyle eğitime ara verilmesi ve idari izin kararı alındığı bildirildi. Açıklamada, "20 Şubat 2025 Perşembe günü il merkezinde beklenen kuvvetli buzlanma ve don riski nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur’an kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşlerde 20 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi. İlçelerde yağış durumuna göre münferit olarak tatil edileceği ifade edildi.