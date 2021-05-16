Peker 5. Videosunu yayınladı: Parça parça yapacağım, her hafta canını yakacağım!

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, YouTube üzerinden beşinci videoyu yayınladı. Peker, daha önce videolarda dile getirdiği iddialarını bir savcının en fazla bir hafta içinde doğrulama imkanı olduğunu söyledi.





Kronos'ta yer alan habere göre organize suç örgütü lideri Sedat Peker, videolarıyla ilgili değerlendirme yapan kişilere cevap verdi. Peker, “Aklımı tatile çıkardım ama zekam burada duruyor. Savaş zeka ile kazanırlar. Madem bize haksızlık ettiler, mücadeleye zeka ile devam etmek zorundayız.”dedi.





Peker, eşi ve çocuklarına silah doğrultan kişinin Mehmet Ağar’ın özel kalem müdürlüğünden emekli olan kişinin çalışma arkadaşı olduğunu iddia etti.





Peker, Mehmet Ağar ve Süleyman Soylu ile ilgili iddiaların bir savcının kişinin kısa sürede doğrulama imkanına sahip olduğunu belirtti. Peker, bu iddiaların cevabın bir haftada geleceğini ve kimin doğru söylediğinin o zaman anlaşılacağını söyledi.





‘KOLOMBİYA’DAN GELEN KOKAİN NİYE ARAŞTIRILMADI?’





Peker, “Kolombiya’da yüklenen kokainin açık kaynaklardan bile İzmir limanında bir kimya şirketine geldiği ortada iken Kolombiya milli savunma bakanı, organize suçlar daire başkanı ve diğer yetkililer basın önünde açıklamışken bu ihbar kabul edilerek, Kolombiya şirketinden yazı gelmese bile bu şirketle ilgili çalışma yapılmış mı?” diye sordu.





Peker, 15 Temmuz sonrasında KHK ile ihraç edilen savcıların yerlerine Mehmet Ağar ve Süleyman Soylu kontenjanından sokulan avukatların olduğuna işaret ederek, “Avukatlıktan savcılığa geçenlerin örgütlü suçlara yönlendirilmeleri kafa karıştırıcı” dedi.





"PARÇA PARÇA YAPACAĞIM, HER HAFTA CANINI YAKACAĞIM"





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisine “Kaçma fare gibi adalete sığın” dediğine ifade eden Peker, “Senin tayin ettirdiğin savcıya, hakime değil mi? Senin bakan olduğun içişleri bakanlığına geleyim değil mi temiz Sülü. Çok eğleneceğiz. Akıl dışı şeyler yaşadık” şeklinde konuştu.





Peker Süleyman Soylu'ya yönelik ayrıca "yavaş yavaş, parça parça yapacağım. Her hafta canını bir kere yakacağım. Öyle ya sen benim dönüş biletimdin, sen benim bütün bahislerimi üzerine oynadığım jokerdin. Bizi yaktın sülü. Görüşeceğiz ama.” dedi

