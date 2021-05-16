Samanyolu Haber /Gündem / Peker 5. Videosunu yayınladı: Parça parça yapacağım, her hafta canını yakacağım! /16 Mayıs 2021 10:15

Peker 5. Videosunu yayınladı: Parça parça yapacağım, her hafta canını yakacağım!

Bu sabah 5 videosunu yayınlayan Sedat Peker, kendisine "adalete teslim ol" çağrısı yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Senin tayin ettirdiğin savcıya, hakime mi?'' sorusunu yöneltti. Peker, KHK ile ihraç edilen savcıların yerine Ağar ve Soylu kontenjanından avukatların alındığını ve çoğunun da örgütlü suçlarda görevli olduğunu söyledi.

SHABER3.COM

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, YouTube üzerinden beşinci videoyu yayınladı. Peker, daha önce videolarda dile getirdiği iddialarını bir savcının en fazla bir hafta içinde doğrulama imkanı olduğunu söyledi.

Kronos'ta yer alan habere göre organize suç örgütü lideri Sedat Peker, videolarıyla ilgili değerlendirme yapan kişilere cevap verdi. Peker, “Aklımı tatile çıkardım ama zekam burada duruyor. Savaş zeka ile kazanırlar. Madem bize haksızlık ettiler, mücadeleye zeka ile devam etmek zorundayız.”dedi.

Peker, eşi ve çocuklarına silah doğrultan kişinin Mehmet Ağar’ın özel kalem müdürlüğünden emekli olan kişinin çalışma arkadaşı olduğunu iddia etti.

Peker, Mehmet Ağar ve Süleyman Soylu ile ilgili iddiaların bir savcının kişinin kısa sürede doğrulama imkanına sahip olduğunu belirtti. Peker, bu iddiaların cevabın bir haftada geleceğini ve kimin doğru söylediğinin o zaman anlaşılacağını söyledi.

‘KOLOMBİYA’DAN GELEN KOKAİN NİYE ARAŞTIRILMADI?’

Peker, “Kolombiya’da yüklenen kokainin açık kaynaklardan bile İzmir limanında bir kimya şirketine geldiği ortada iken Kolombiya milli savunma bakanı, organize suçlar daire başkanı ve diğer yetkililer basın önünde açıklamışken bu ihbar kabul edilerek, Kolombiya şirketinden yazı gelmese bile bu şirketle ilgili çalışma yapılmış mı?” diye sordu.

Peker, 15 Temmuz sonrasında KHK ile ihraç edilen savcıların yerlerine Mehmet Ağar ve Süleyman Soylu kontenjanından sokulan avukatların olduğuna işaret ederek, “Avukatlıktan savcılığa geçenlerin örgütlü suçlara yönlendirilmeleri kafa karıştırıcı” dedi.
 
"PARÇA PARÇA YAPACAĞIM, HER HAFTA CANINI YAKACAĞIM"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisine “Kaçma fare gibi adalete sığın” dediğine ifade eden Peker, “Senin tayin ettirdiğin savcıya, hakime değil mi? Senin bakan olduğun içişleri bakanlığına geleyim değil mi temiz Sülü. Çok eğleneceğiz. Akıl dışı şeyler yaşadık” şeklinde konuştu.

Peker Süleyman Soylu'ya yönelik ayrıca "yavaş yavaş, parça parça yapacağım. Her hafta canını bir kere yakacağım. Öyle ya sen benim dönüş biletimdin, sen benim bütün bahislerimi üzerine oynadığım jokerdin. Bizi yaktın sülü. Görüşeceğiz ama.” dedi
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Peker 5. Videosunu yayınladı: Parça parça yapacağım,... Sonraki Haber >>

Köprüye "128 milyar dolar nerede?" pankartı asıldı

Köprüye

İsrail uluslararası televizyonların olduğu binayı bombaladı

İsrail uluslararası televizyonların olduğu binayı bombaladı

Yoksulluktan intihar edenleri suçladı: Sen kumar oyna, her şeyi yap ondan sonra...

Yoksulluktan intihar edenleri suçladı: Sen kumar oyna, her şeyi yap ondan sonra...

Mikrofonu açık unutunca , nasıl torpil yaptığını anlattı

Mikrofonu açık unutunca , nasıl torpil yaptığını anlattı

Bakanlık, skandal 'turizm' reklamını sildi

Bakanlık, skandal 'turizm' reklamını sildi

MC TV, Hizmetten ve Raindrops'tan bayram özel yayını

MC TV, Hizmetten ve Raindrops'tan bayram özel yayını

Numan Kurtulmuş'un 8 yıl önce söylediği sözler yine gündemde

Numan Kurtulmuş'un 8 yıl önce söylediği sözler yine gündemde

Gençlerin Green Card sevinci Kılıçdaroğlu’nun uykusunu kaçırdı

Gençlerin Green Card sevinci Kılıçdaroğlu’nun uykusunu kaçırdı

KHK mağdurlarının çığlığı sosyal medyada: Siz hiç...

KHK mağdurlarının çığlığı sosyal medyada: Siz hiç...

Ramazan Sürprizi bu akşam iftar zamanında

Ramazan Sürprizi bu akşam iftar zamanında
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:46:26