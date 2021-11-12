Peker açık açık konuştu: Seçim öncesi heybedeki büyük turplar çıktığında...

TİP Araştırma Raporu olarak hazırlanan ve kitap olarak da yayınlanan ‘Duvar’da yazılı olarak yapılan bir söyleşisi yer alan Sedat Peker, Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı çevresinde ‘dostları olduğunu’ söyleyerek bilgi akışı hakkında örtük bir ‘işaretleme’ yaptı. Peker, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ile ilgili iddia ve görüşlerini dile getirdi.







ÇIKIŞININ ARKASINDA NE VAR?’







Gazete Duvar’daki habere göre; Sedat Peker, YouTube videolarıyla başlayan çıkışına ilişkin, “AK Parti’yi veya Recep Tayyip Erdoğan’ı iktidardan indirmek gibi bir gayem yok. Ancak bir şey söylüyorum, bana ve aileme karşı namussuzluk yapıldı diyorum. Devletin namusu olur diyorum. Bu namussuzluğu yapanlara karşı mücadele ederken paylaştığım bilgiler mevcut iktidarı yaralarsa, oyunu düşürürse bu benim sorunum değil. Bu onların sorunu. Ve kamuoyu araştırmalarında gördüğümüz, şu ana kadar paylaştıklarım ciddi oranda zarar vermiş. Turpun büyükleri her zaman heybede olur. Seçim öncesi heybedeki büyük turplar çıktığında neler olur hep beraber göreceğiz” ifadelerini kullandı.





‘METİN KÜLÜNK ELÇİ’







Sedat Peker söyleşide JİTEM, Zindaşti, Ataşehir’de öldürülen uyuşturucu satıcısı, Ahmet Hakan’la ilgili soruları başka bazı sorular gibi yanıtsız bıraktı. Söyleşide bazı soruları yanıtsız bırakması üzerine röportajcıdan gelen ‘Neden anlatmıyorsunuz?’ şeklindeki soruya, “Belki sizin anneniz babanız sizi çamaşır suyuyla yıkadığı için sizler kendinizi çok temiz görüyor olabilirsiniz. Ancak benim annem babam galiba beni sabunla yıkadı” yanıtını verdi. İfşaatın ilk dönemlerinde üzerinde çokça konuşan eski AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün ‘elçi’ olduğunu söyleyen Peker, böyle bir soru sorulmasa da ‘MHP’ye zarar vermek gibi bir amacım yok’ diyerek bu görüşünü not düştü. Peker, işadamı Mehmet Cengiz’le dedelerinden dolayı akraba olduğunu söyleyen, annesi küçüklüğünden itibaren uyardığı için devletle hiçbir ticari iş yapmadığını da söyledi.





NEDEN VİDEO YAYINLAMADI?





Türkiye’deki bazı dostlarının anlattıkları ile Türkiye Cumhuriyeti devletinin çalışma yaptığını kendisiyle paylaştığını da vurgulayan Peker, Birleşik Arap Emirlikleri’nin kendisine ‘bizim ülkemizde kalıp başka bir ülkenin yönetimini kötüleyemezsiniz’ dedikleri için video yayınlamadığını da yineledi. Peker şu ifadeleri kullandı: “BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) görevlileri bana Türkiye’den bir not iletmediler. Sadece kendi can güvenliğimle ilgili konuştular. Bir de bizim ülkemizde kalıp başka bir ülkenin yönetimini kötüleyemezsiniz dediler. Türkiye’deki bazı dostlarım ‘Senin anlattığın suçlarla ilgili devletimiz çalışma yapıyor, gereği yapılacak’ dediler. Ben de halen bekliyorum.”





Sedat Peker burada ‘Türkiye’deki dostları’ derken kimleri kast ettiğini açıklamadığı gibi devletin hangi biriminin ne üzerine çalıştığını da açıklığa kavuşturmadı.





‘SOYLU’YU HEDEF ALMAYACAKTIM’







Röportajın ağırlık merkezlerinden birini bir zamanlar cumhurbaşkanlığı için kendisini desteklediğini söylediği ‘benim dönüş biletimdi’ diye tanımladığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oluşturdu: “Süleyman Soylu’nun çok güçlü bir trol ordusu vardı. Bu yapının içindeki birçoğu da benim kardeşim gibi olan kişilerdi. Bu yapının içinde olmayan ancak bana yakın olan sosyal medyada güçlü bazı kişileri de istifa olayındaki tiyatroya destek vermeleri için ben organize ettim. Bu arkadaşlarımız genç olan arkadaşlar. İsimlerini verirsem kamuoyunda yıpranırlar. Bu yüzden isimlerini vermeyeceğim.”





Peker’e yöneltilen sorular ve cevapları şöyle:





‘PELİKANCILAR VE MEHMET AĞAR ÜZERİNDEN SAVAŞI DEVAM ETTİRECEKTİM’





Soylu size hakaret etmeseydi ve iddia ettiğiniz gibi sizinle iş birliği yapmaya devam etseydi hedefiniz olmayacaktı. O zaman ne anlatacaktınız? Ve Soylu’yu ifşa edecek miydiniz?





Bir savaşa başlarken hazırlığınızı yapmanız gerekir. Süleyman Soylu beni hedef almasaydı ben kendisini asla hedef almayacaktım. Pelikancılar ve Mehmet Ağar üzerinden savaşı devam ettirecektim. Süleyman Soylu’nun babasıyla tanıştığım günden bu zamana kadar yaşananlara bakınca bana böyle bir şey yapacağını düşünmüyordum. Ancak bu savaşa dahil olmak isteyecek tüm baskın karakterlerle ilgili hazırlığımı yapmıştım. Süleyman Soylu da baskın bir karakter. Beni harcayabileceğini düşündüler, kendilerini çok büyük gördüler. Şu ana kadar yaşananların neticesi ortada.





Soylu ile ilgili öne sürdüğünüz başka iddialar da var. Sizin bahsettiğiniz kayıtsız silahların kaynağı nedir? Soylu ya da doğrudan iktidara bağlı bir paramiliter güç oluşturuldu ve bu silahlar onlara mı verildi/veriliyor?





Ben Teşkilat-ı Mahsusa ruhuna inanan bir insanım. Her devletin işgal durumunda kullanabilmesi için ayırdığı, depoladığı silahlar mutlaka vardır. Süleyman Soylu’nun dağıttırdığı silahlar bu kapsamda değil. Daha önce de söylediğim gibi hem legal hem illegal dünyayı yönetmek, ülkenin sahibi olmak istedi. Yüce Allah da beni başına bela etti. Biz Müslümanlar buna kader diyoruz.





‘SÜLEYMAN SOYLU’NUN TEK BİR ARZUSU VE HEDEFİ VARDI, CUMHURBAŞKANI OLMAK’





Süleyman Soylu’nun İbrahim Kalın ve Hasan Doğan’ı takip ettirdiğini söylediniz. Bu takibin amacı nedir? Süleyman Soylu’nun İbrahim Kalın ve Hasan Doğan ile husumeti mi var? Varsa nereden kaynaklanıyor?





Süleyman Soylu’nun tek bir arzusu ve hedefi vardı, Cumhurbaşkanı olmak. Tabii ki ben de bunu istiyordum. Öyle ya, babasını tanıdığım tarih 1992’ydi, yani 29 sene. Diyorum ya, benim dönüş biletimdi. Kendini de yaktı, beni de yaktı. Cumhurbaşkanı olması için yeni edindiği bazı dostları geçmiş kinlerinden dolayı beni oyunun dışına çıkarmak istediler. Belki bu kazığı unutabilirdim, ancak aileme yapılan saygısızlık bu filmin sonu oldu. İbrahim Kalın ve Hasan Doğan’ın Ak Parti’de ciddi bir ağırlığı var. Bu iki ismi şantajla etkisiz hale getirebilseydi Cumhurbaşkanlığı hayalinde çok önemli bir şey başarmış olurdu. Ancak dedim ya, Cumhurbaşkanlığı işi artık yalan oldu. Belki ilerleyen yıllarda tutuklandığında yatacağı koğuşun meydancısı olur.





‘ERDOĞAN VİDEOSU NEDEN GELMEDİ?’





Recep Tayyip Erdoğan’la helalleşeceğinizi söyledikten sonra video yayınlar sona erdi. Can güvenliği nedeniyle BAE yetkililerinin izin vermediğini açıkladınız. Ama o günden bu yana Twitter üzerinden ileti paylaşmaya devam ediyorsunuz. Erdoğan’la hesaplaşma bir türlü başlamadı. Neden?





Sayın Recep Tayyip Erdoğan ülkemizin Cumhurbaşkanı’dır. Uzun yıllardır tanıdığım bir hemşerimdir. Kendisi Süleyman Soylu’yu koruyacak açıklamalar yapıp insanların benim hakkımda kötü şeyler düşüneceği sözler söyleyince ben de ‘Ben ajan değilim, oturup helalleşeceğiz’ dedim. Birleşik Arap Emirlikleri’nin video yasağı getirmesi o tarihe denk geldiyse bu benim vicdani sorunum değil. Ayrıca Twitter veya herhangi bir sosyal mecradan da hükümet aleyhine kötü yazı yazmama izin vermiyorlar. “Süleyman Soylu denen kişi benim için İçişleri Bakanı değildir, televizyonda bana hakaret etti, beni öldürseniz de onunla ilgili paylaşımlar yapacağım” dedim. Şu ana kadar devam ettim, ancak sonu ne olur bilmiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri’ne bu kadar hakaret ettiler, ben burada kalıyorum diye bana ‘ajan’ dediler. Şu anki yaşananları ve yakınlaşmayı sizlerin takdirine bırakıyorum. Demek ki Birleşik Arap Emirlikleri darbeyi finanse etmemiş, demek ki ben ajan değilmişim. Ancak bir yetkili şereflice davranıp bunu söylemiyor.





Sedat Peker, JİTEM’le ilişkilendiği dönem başta olmak üzere geçmişte “devlet adına” giriştiği yasa dışı işleri de anlatacak mı?





JİTEM ile ilişkilendiğim dönemde utanacağım bir şey yapmadım. Çocuğa, kadına asla kötülük yapmadım. Düşmanlarıma da pusu kurup kahpelik yapmadım. O dönem bu yapının içinde başkaca insanlar onursuzca tavırlar sergilemiş midir? Evet, sergilemiştir. Şükürler olsun ki ben kirli kanın parçası olmadım. O dönemin konuları gelecekte konuşulur mu? Nereden bilebiliriz ki? Bunu sadece Yüce Yaratıcı bilir.





Sedat Peker neden ifşada bulunuyor?





Ben Kafkas asıllı bir Türk’üm. Karadenizli bir Türk ailesinin çocuğuyum. Bizim kültürümüzde Abrek ismi verilen savaşçılar vardır. Kendisinin, ailesinin ya da sevdiklerinin onuruna ve şerefine karşı büyük bir hata yapılırsa bunun intikamını alacağı için bir kere yemin eden ve bu uğurda ölüm dahi olsa geri dönmeyen kişiye Abrek denir. Benim söylediğimi inandırıcı bulmayanlar olabilir. Bu onların sorunu. Şu an çok enteresan bir durum yaşıyoruz. Bunu tarih mutlaka yazacak.





Burhan Kuzu size Zindaşti’nin skandal tahliyesinde parmağı olan diğer kişilerin isimlerini verdi mi? Bu olayda başka kimlerin rol aldığı konusunda duyumlarınız var mı?







Bu konuyla ilgili kendi sayfamda detaylı olarak paylaşımlar yaptım. Oradan cevaplara ulaşabilirsiniz. Ancak ölümüyle ilgili önümüzdeki zamanlarda yeni bir bölümü tekrardan açacağım.





Mehmet Ağar’ın Ataşehir’de bir uyuşturucu satıcısını öldürttüğünü iddia ettiniz ama isim vermediniz. Öldürülen bu kişi kimdir, neden ve nasıl öldürüldü? Bu iddiada “Hemşehrin vardı ya, masa kurdun 50 milyon avro” dediniz. Bu para kime ait?





Bu konuyla ilgili de önümüzdeki zamanlarda kendi paylaşımlarımda yer verip anlatımda bulunacağım.





‘BENİM ANNEM BABAM GALİBA BENİ SABUNLA YIKADI. SİZİN KADAR TEMİZ OLAMADIM’





Öne sürdüğünüz iddialar, yaptığınız ifşalar AKP iktidarı döneminin kirini, suç ilişkilerini anlatıyor. Kendi geçmişinizde karıştığınız birtakım olaylar da o dönemin iktidarlarının benzer kirleri ve suç ilişkileriyle ilgiliydi. Neden anlatmıyorsunuz?





Bu sorunuza daha önceleri de cevap verdim. Belki sizin anneniz babanız sizi çamaşır suyuyla yıkadığı için sizler kendinizi çok temiz görüyor olabilirsiniz. Ancak benim annem babam galiba beni sabunla yıkadı. Sizin kadar temiz olamadım. Geçin bu işleri, geçin. Ben insan denen canlıyı tanıdım, benden uzak olun yeter.