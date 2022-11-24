Peker, Ağar'ı işaret etmişti: 4.9 ton kokain soruşturmasında tutuklu kalmadı!

Kolombiya makamları, 09 Haziran 2020 tarihinde Buenaventure Limanı’nda gerçekleştirilen operasyonda; Türkiye’ye gönderilmek istenen 4.9 ton kokainin ele geçirildiğini açıklamıştı.







Organize suç örgütü lideri Sedat Peker ise, YouTube'da yayınladığı videolarda Buenaventura Limanı'nda ele geçirilen 4.9 tonluk kokainin alıcısı olarak eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ı suçlamıştı. Peker, yakalanan konteynerların numaralarını dahi vermişti.





İLK OPERASYON 16 AY SONRA YAPILMIŞTI

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, söz konusu iddialara ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü 16 ay sonra operasyon yapıldığını duyurmuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 9 Haziran 2020'de Kolombiya yetkililerinin Twitter hesabından yapılan "Buenaventure Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 4,9 ton kokain maddesinin ele geçirildiği ve uyuşturucu maddenin Türkiye'ye gideceği" şeklinde iddiaların bulunduğu paylaşım üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı hatırlatılmıştı.





UYUŞTURUCU GRANÜL KAUÇUKTAN ÇIKMIŞTI

Açıklamada, söz konusu operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddenin iki farklı konteynerde toplam 51,9 ton ağırlığındaki granül kauçuk maddesine emdirilmiş şekilde olduğu belirtilerek, Ambarlı Limanı'na gelecek konteynerlerin İstanbul'da faaliyet gösteren şirket sahibi M.K. tarafından alınacağının tespit edildiği aktarılmıştı. Teknik ve fiziki takibin yapıldığının belirtildiği açıklamada 14 şüphelenin gözaltına alındığı duyurulmuştu.





TUTUKLU SANIK KALMADI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde 16 şüpheli hakkında “Uyuşturucu/uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapma" suçundan dava açılmıştı. Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ekim ayında görülen il duruşmada 10 sanık yurtdışı çıkış yasağı konulara tahliye edildi. Davanın dün görülen ikinci celsesinde ise geriye kalan 6 sanık da tahliye edildi. Böylelikle Kolombiya dosyasında tutuklu sanık kalmadı.





“DOSYAYI GÖSTERMELİK OLARAK AÇTILAR”



İsmini vermek istemeyen bir sanık avukatı, halktv.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Sırf biz bu operasyonu yaptık, iddiaları araştırdık demek için göstermelik olarak bu dosyayı açıp, bu insanları gözaltına aldılar. Sanıklar arasında bakkaldan domates alamayacak insanlar var. Şimdi ise tahliye ettiler. Biz bu dosyayı açarız. Sonra tahliye ederiz ve kapatırız diye düşünüyorlar. Dosyada esas suçlular yok ki” dedi.