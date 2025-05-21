Samanyolu Haber /Gündem / Peker, Bahçeli ile telefon görüşmesini doğruladı: Türkiye'ye dönüşü için ne dedi? /21 Mayıs 2025 09:47

Peker, Bahçeli ile telefon görüşmesini doğruladı: Türkiye'ye dönüşü için ne dedi?

Sedat Peker'in MHP Lideri Devlet Bahçeli ile iki kez telefonda görüştüğü iddia edilmişti. Peker, iddiayı doğruladı. Peker Türkiye'ye döneceği yönündeki iddialar için de konuştu.

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Türkiye'yi sarsan video serisi bir dönem gündemi Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) belirleyen Sedat Peker'in yaklaşık bir hafta önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştüğü öne sürüldü.

Gazeteci Timur Soykan, şunları ifade etmişti:

Sedat Peker, Devlet Bahçeli'nin sağlık sorunları yaşamaya başladığı ancak henüz hastaneye kaldırılmadığı dönemde Bahçeli ile telefonda görüştü. Hastanede tedavisi devam ederken de bir kez daha Bahçeli ile görüştü. Birkaç kez detaylı bir şekilde konuşuluyor, Sedat Peker de Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Temas yalnızca MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile sınırlı değil, Peker birkaç kez Bahçeli ile görüşme yaptı

Sedat Peker, bugün (21 Mayıs) Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu.

Peker, Soykan'ın hakkındaki iddialarını Öztürk'e, "Hemen hepsi doğruydu" diyerek doğruladı. Peker, şunları ifade etti:

"Gazeteci Timur Soykan, YouTube kanalında program yapıyor. Yakın çevremden araştırma yaparak bu konuyla ilgili bir haber yaptı. Aslında söylediği şeylerin hemen hepsi doğruydu fakat bu programdaki sözler her nedense toplumun ciddi bir kesiminde yanlış anlaşıldı. Ben, 'Türkiye'ye döneceğim' ya da 'Dönmek istiyorum' diye bir kelime hiçbir zaman kullanmadım. Her zaman 'Henüz çok erken' olduğunu söyledim."
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