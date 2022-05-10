Samanyolu Haber /Gündem / Peker banka kredilerini ödemeyen 'Yıldırım Demirören'i yine hedef aldı /10 Mayıs 2022 13:55

Peker banka kredilerini ödemeyen 'Yıldırım Demirören'i yine hedef aldı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Yıldırım Demirören'in kredilerini anlattığı videosunu paylaşan takipçisinin mesajını retweet etti. Videoları ve paylaşımlarıyla gündeme gelen Peker, bir dönem, Demirören Grubu'nun Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık kredi iddiasını gündeme taşımıştı.

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İfşaat videolarıyla Türkiye'nin gündemine oturan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, son olarak Twitter'dan yaptığı yeni bir hamleyle dikkat çekti.

Video yayınladığı dönemde Demirören Grubu'nun Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyle ilgili iddiaları anlatan Peker, bir takipçisinin paylaştığı videoyu retweet ederek Yıldırım Demirören'e mesaj gönderdi.

"DEMİRÖREN ALDIĞI KREDİNİN PARASINI VERMİŞ Mİ?"
Videoda ''Harama hile karıştırılmaz derler. Bunlar suç örgütlerinden daha namussuzlar. Yaptıkları her iş haram, her işte hile var'' ifadesini kullanan Sedat Peker şöyle devam ediyor:

"Ey Pambık Ören'in adamları. Zekaya saygı duymasını öğreneceksiniz. 750 milyon doları Ziraat Bankası'na verdi. Bu paranın hiçbirini ödemedi. Ana parayı bırak, faizlerini bile ödemedi. Çiftçinin, kredisini ödemeyince traktörünü haciz ediyorlar. Kanal D'yi haciz eden var mı? Hürriyet'in duydunuz mu haciz edildiğini?

Harama hile karıştırılmaz derler. Bunlar suç örgütlerinden daha namussuzlar. Yaptıkları her iş haram, her işte hile var. Ziraat bankasına sorun. Demirören aldığı kredinin parasını vermiş mi?"


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