Peker bir sonraki videoyu Erdoğan için çekecek: Açık delillerle konuşacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü AKP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Ülkemizi suç örgütleriyle kıskaca alma peşindeler. Türkiye'de sosyal kaos denemeleriyle, darbe girişimleriyle başarılamayan değişimin siyasete müdahale ile yapılacağını düşünenler olduğunu hepiniz biliyorsunuz" diyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sahip çıkmıştı.







Peker, sekizinci videosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:





"Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip bey, bunun uluslararası bir komplo olduğunu söyledi. Beni bulup getirmek gerçekleri değiştirecek mi Tayyip abi? Madem ben uluslararası komplonun parçası ajansam, o zaman bundan sonraki videoyu oturup sizin karşınızda anlatacağım. Sen bizim büyüğümüzsün. İki tane müfettiş, yalan makinesi..Yalan makinelerinin yüzde 1,5 yanılma payı var. Makine öterse kafama sıkacağım. Anlatacağım, madem ben ajanım. Bir özür bekledim. Bütün bunları halk biliyor, sana anlatmıyorlar, bir tek sen bilmiyorsun, çevreni sarmışlar. Ancak sen görmek istemiyorsan, ben vatan haini olarak anılmak istemem. Senin hiçbir gücün yokken ben vardım. Elimden ne geliyorsa onu yaptım. Bir sonraki videoda konuşacağız açık delillerle. Helalleşeceğiz. Tüm dünyaya göstereceğim."