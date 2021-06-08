Samanyolu Haber /Gündem / Peker bu sefer muhalefeti hedef aldı: Başınıza bela aramayın /08 Haziran 2021 10:35

Peker bu sefer muhalefeti hedef aldı: Başınıza bela aramayın

Suç örgütü lideri Sedat Peker, bu sefer kendini eleştiren muhalefeti hedef seçti. "Suç örgütü lideri' eyvallah, ancak ötesine geçmeyin" diyerek muhalefeti uyaran Peker, Süleyman Soylu'yu örnek verdi ve "Pislik dedi diye İçişleri Bakanının başına gelenleri gördünüz. Başınıza bela aramayın" ifadelerini kullandı.

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Sedat Peker şahsi Twitter hesabında muhalif siyasetçileri kendisine yönelik ithamlarıyla ilgili uyardı. Kendisine 'suç örgütü lideri' denilmesinin ötesine geçilmesine karşı çıkan Peker, "Suç örgütü lideri' eyvallah, ancak ötesine geçmeyin. 'Pislik' dedi diye İçişleri Bakanının başına gelenleri gördünüz. Başınıza bela aramayın" dedi. 

Twitter hesabından paylaşımlar yapan Sedat Peker, şunları söyledi:

1) Kendini muhalif olarak kabul eden siyasiler, suç örgütü lideri dediniz, eyvallah. Ancak her gün çıtayı yükseltiyorsunuz. Pislik dedi diye İçişleri Bakanının başına gelenleri gördünüz. Bence şansınızı zorlamayın. Başınıza bela aramayın.

‘ÇAKMA MUHALİFLER…’ 
 
2) Şahsıma ve aileme yapılan saygısızlığın hesabı için şehadet gömleğini giydim yola çıktım. Ha iktidar ha muhalefet, benim için fark etmez. Saygı sınırlarını zorlamayın. Suç örgütü lideri eyvallah, ancak ötesine geçmeyin.

3) Çakma muhalifler, ben kendi savaşımı kendim veririm. Bir daha saygı sınırını zorlarsanız, iktidar muhalefet hepinize birden devam ederim. Bir bitmediniz kardeşim, siz nasıl bir şeysiniz?


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