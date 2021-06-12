Peker bu sefer Türkiye'nin bulamadığı Tosuncuk'un yerini ifşa etti

Suç örgütü lideri Sedat Peker, binlerce kişiyi kâr vaadiyle dolandırıldıkları gerekçesiyle aranan ve 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın'ın yerine dair iddiada bulundu.







Peker, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Mehmet Aydın'ın Belarus'ta olduğunu öne sürdü.





Peker, "Çiftlikbank'ın kurucusu olan Mehmet Aydın isimli şahıs Bolivya’da falan değil, Belarus’ta. Belarus’tan trafik kazası yapmış bir şahsı Interpol kararıyla alıp Türkiye’ye getiren yüce devletimiz, bu şahsı acaba neden getirmiyor?





Kırk yaşından küçük kardeşlerim, Belarus’tan bu şahsı getirmeyen devletimizin içinde görevli olan bazı insanların bu paradan pay aldığı ortadadır. Bu şahsın yanına Belarus’a gidip onu ziyaret eden kişiler, aracı olan kişiler bellidir." ifadelerini kullandı.





Peker paylaşımının sonunda ise "Ben örnek alınacak kişi değilim. Kurtarıcı değilim. Bazılarından kendi intikamımı alabilmek için size doğru soru sormayı ve onu takip etmeyi öğretecek kişiyim" dedi.













