Samanyolu Haber /Gündem / Peker cephesinden Ağar'a cevap /09 Kasım 2022 19:32

Peker cephesinden Ağar'a cevap

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu Tolga Ağar'ın Peker hakkında şikayette bulunmasına sevindiklerini kaydetti.

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Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın oğlu AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar’ın şikayetiyle organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında “iftira” suçundan dava açıldı. Elazığ 7. Asliye Mahkemesi’nce görülecek davada Peker’in 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

İFTİRA VARSA KANITLAMASI GEREKİR
Peker’in avukatı Ersan Barkın’la görüşen Timur Soykan, Peker cephesinin davaya karşı yanıtını duyurdu. Halk TV’de konuşan Soykan, Peker tarafının “Ortada bir iftira varsa kanıtlaması gerekir” dediğini aktardı. Soykan, Barkın’ın “Biz bu davaların açılmasına seviniyoruz. Çünkü bir iftira suçu oluştuysa ispatı gerekir” sözlerini kullandığı ifade etti.

PEKER TOLGA AĞAR’I CİNAYETLE SUÇLAMIŞTI
Sedat Peker, YouTube kanalından yaptığı açıklamada Tolga Ağar’ın Kazakistan uyruklu Yeldana Kaharman’a cinsel saldırıda bulunduğunu ve Kaharman’ın jandarmaya sığındıktan sonra evinde ölü bulunduğunu iddia etmişti. Jandarma Genel Komutanlığı’nın yalanladığı iddiayı Tolga Ağar da reddetmişti.
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