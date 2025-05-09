'Peker dönüyor mu' tartışmasında yeni iddia: Bahçeli ile birkaç kez telefonda konuştu

Gazeteci Timur Soykan, suç örgütü lideri Sedat Peker’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iki kez telefon görüşmesi yaptığını iddia etti. Soykan’a göre, Peker’in Türkiye’ye dönüşünün yolu açılıyor.





MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sedat Peker’e ait bir videoya ilişkin “Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene… Allah bes baki heves” ifadelerini kullanmasının ardından, Peker ve MHP arasındaki dirsek temasına ilişkin dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı.





Bahçeli İle İki Kez Telefonda Görüştü

Onlar TV yayınında konuşan gazeteci Timur Soykan, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan Sedat Peker’in geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iki farklı telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Soykan, Sedat Peker’in Türkiye’ye dönüşünün yolunun açıldığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:





“Birincisi kesinlikle Sedat Peker, MHP ile barıştı.





Peker, gençlik yıllarında Turancı kimliğiyle bilinen bir isim ama MHP ile arasında kopuşlar olmuş ve uzun dönemler temasta bulunmamış birisi. İzzet Ulvi Yönter’in paylaşımıyla artış şunu ilan edebiliriz ki, Sedat Peker MHP ile barıştı ve Peker’in Türkiye’ye gelmesinin yolu açıldı.





Bundan yaklaşık 4 yıl önce her sabah YouTube’da iktidarı sarsacak büyük skandalları açıklayan Sedat Peker, çok uzun süre bir sessizliğe bürünmüştü BAE ve Türkiye’nin kararı ile, şimdi de görüyoruz ki Peker’in Türkiye’ye gelişinin yolu çok ciddi bir şekilde açılıyor.





Görüşmeler Hastane Öncesi Ve Sonrasında Oldu

Sedat Peker, Devlet Bahçeli’nin sağlık sorunları yaşamaya başladığı ancak henüz hastaneye kaldırılmadığı dönemde Bahçeli ile telefonda görüştü. Hastanede tedavisi devam ederken de bir kez daha Bahçeli ile görüştü.





Birkaç kez detaylı bir şekilde konuşuluyor, Sedat Peker de Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Temas yalnızca MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile sınırlı değil, Peker birkaç kez Bahçeli ile görüşme yaptı.”