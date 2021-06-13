Samanyolu Haber /Gündem / Peker Dubai polisi tarafından konutundan alındı, yeri ve durumu bilinmiyor /13 Haziran 2021 23:13

Peker Dubai polisi tarafından konutundan alındı, yeri ve durumu bilinmiyor

Sedat Peker'in yakınındaki isimlerden Emre Olur, 'Peker'in, Dubai'de kaldığı konuta BAE polislerinin geldiğini ve kendisini konutundan aldıklarını açıkladı. Sedat Peker'in gece saatlerine kadar otele dönmediği bilgisini paylaşan Olur, Peker'in hayatından endişe ettiklerini söyledi.

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Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in yakalandığı iddiaları ortaya atıldı. Peker’in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur'un, Peker'in Dubaili yetkililerle görüşme yaptığını söylediği belirtildi.

Gazeteci Alişer Delek, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Sedat Peker'in "basın danışmanı" Emre Olur ile az önce görüştüm. Peker'in, Dubai'de kaldığı konuta BAE polisleri TSİ 12'de geliyor. Kendisini bir yere davet ediyorlar. ?Peker'in tek gelmesini ve üzerine bir elektronik cihaz almamasını istiyorlar. Sedat Peker bu "daveti" kabul ediyor. Telefonla görüştüğümüz sırada konuttan Emre Olur'a bir telefon geldi. TSİ 22:16'da gelen bu görüşme sayesinde Sedat Peker'in hala konuta dönmediği bilgisini aldık. Nerede olduğu ve ne zaman döneceği ailesi tarafından bilinmiyor... Emre Olur, Sedat Peker'in gözaltına alınması ya da öldürülmesi dahil endişeli olduklarını söyledi. Böyle bir durumda yayınlanmak üzere bir belge ya da kayıt bıraktı mı diye sordum... Gereken her şeyi gereken herkes öğrenir" yanıtını aldım. Emre Olur, Peker hakkında Türkiye tarafından 10 kez Interpol başvurusu yapıldığını ve bu başvuruların "Peker'in açıklamaları siyasi" olduğu gerekçesiyle reddedildiğini de iddia etti."

Kimi kaynaklar Peker'in davet usulüyle polis görüşmesine alınmasının gözaltına alınma anlamına geldiğini belirtirken aileden açıklama bekleniyor.
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