Samanyolu Haber /Gündem / Peker: Dubai'li görevliler bana 'bu tür videolar çekemezsin' dedi /03 Eylül 2021 09:56

Peker: Dubai'li görevliler bana 'bu tür videolar çekemezsin' dedi

Sedat Peker, BAE'de görevli memurların kendisine başka bir ülkeyi kötüleyen videolar çekmemesini istediğini ifade etti. Üç yıl oturumunun olduğunu ifade eden Peker, "Hakkımda Kırmızı Bülten kararı yok. Bu ülkede suç işlemediğim sürece beni kimse başka yere yollayamaz." dedi.

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Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker, Dubai’de üç yıllık oturumu olduğunu belirterek, “Bu ülkede suç işlemediğim sürece beni kimse başka yere yollayamaz. En fazla yapacağı şey, ülkelerinden ayrılmamı istemeleri olur. BAE hiç kimseyi teslim etmemiştir” dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz, Dubai’de bulunan Sedat Peker’e avukatı aracılığıyla yönelttiği soruların cevaplarını yayınladı. Saymaz’ın Halktv’de yayımlanan yazısında Peker’e “Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile giderek yakınlaşması halen bu ülkede bulunan Sedat Peker’in akıbetini nasıl etkiler? Peker’in varlığı iki ülke arasında bir pazarlığa konu ediliyor mu? Peker, BAE kalabilecek mi? Video çekebilecek mi?” sorularını yöneltti.

Peker’in sorulara cevapları şu şekildi:

PASAPORTUM İPTAL EDİLDİ

Pasaportumun iptal edildiği tarih “Belki başka bir ülkeye geçebilirim” diye paylaşım yaptığım zamana denk geliyor. Eşim ve yaşları küçük olan üç çocuğum haricinde, ailem ve çevremdeki herkesin pasaportları iptal edildi. Hangi gerekçeyle iptal edildiğini henüz anlayamadım. Mahkeme kararı olmadan, İçişleri Bakanı talimatıyla iptal edildiler.

DUBAİ’DE ŞİRKET KURDUM

Dubai’de şirket kurdum. Üç senelik oturum aldım. İş insanı olarak bulunuyorum. Pasaportum iptal edildiği için başka bir ülkeye gidebilmem mümkün değil. Mücadeleyi bırakmış değilim.

‘VİDEO ÇEKME’ DEDİLER

BAE’nin görevli memurları “Bizim ülkemizde başka bir ülkeyi kötüleyen videolar çekemezsiniz” diye düşüncelerini söylediler. Burası yabancı ülke ve kanunlarına tabiyim. Tüm imkanlarımı zorlayıp video çekme gayretinde olacağım.

KONU SADECE BEN DEĞİLİM

Türkiye ve BAE’nin görüşme konusunun sadece şahsımla ilgili olduğunu düşünmüyorum. İki ülke arasında dış politika ile ilgili çok farklılık var.

KIRMIZI BÜLTENİM YOK

Hakkımda Kırmızı Bülten kararı yok. Bu ülkede suç işlemediğim sürece beni kimse başka yere yollayamaz. En fazla yapacağı şey, ülkelerinden ayrılmamı istemeleri olur. BAE hiç kimseyi teslim etmemiştir. Kendi ülkesindeki yönetimle ters düşmüş bir çok iş adamı ve devlet başkanı bu ülkede yaşıyor. Onları pazarlık konusu yapmamışlar da beni mi yapacaklar. Asla inanmıyorum.”
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