Samanyolu Haber /Gündem / Peker’e yakın bir isim daha silahlı saldırıya uğradı /15 Eylül 2022 14:06

Peker’e yakın bir isim daha silahlı saldırıya uğradı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e yakın olduğu öne sürülen Metin Süs İstanbul Yeşilköy’de uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı.

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 Evini koruyan adamlarından biri silahla vurulan organize suç örgütü Sedat Peker’e yakın bir isim daha silahlı saldırıya uğradı. Gazeteci Erk Acarer’in Sedat Peker’in akrabası olduğunu ileri sürdüğü Metin Süs, İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

SALDIRIYI YAPAN KİŞİ YAKALANDI
Kıbrıs’taki Halil Falyalı cinayeti sonrasında ‘Söylemez kardeşler’ suç örgütü lideri Mustafa Söylemez’in İstanbul’da ilk görüştüğü isim olarak gündeme gelen Metin Süs (42), Yeşilköy’de uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren K.A.(23) kaçtığı sırada polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Metin Süs ise hastaneye kaldırıldı.


PEKER’İN ÇEVRESİNE KORKU MU VERİLİYOR?
Gazeteci Erk Acarer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Metin Süs’e yönelik silahlı saldırıya ilişkin “Tesadüf mü yoksa birbirine bağlı olaylar zinciri mi başladı?” sorusunu gündeme getirdi. Acarer, Süs’ün Peker’in akrabası olduğunu da iddia ederek, “Bu arada Metin Süs’ün, Peker’in akrabası olduğunu belirtelim. Bugünkü hadisenin bir boyutu, Peker’in çevresine korku verme üzerine şekilleniyor olabilir!” dedi.
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