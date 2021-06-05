Peker Erdoğan'ın damadını ifşa etti: Her suçta beraberiz

Gözler pazar sabahı yayınlanacak videoya çevrilmişken, Sedat Peker yeni bir ifşa videosu paylaştı. Peker'in ifşa videosunda yer alan isim ise bu sefer, Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Serdar Ekşi oldu.





Yaptığı ifşanın konusunun Suriye'ye silah ticareti ve karakolda milletvekilinin dövülmesi olduğunu belirten Peker, sosyal medya paylaşımında şunları ifade etti:





"Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip abinin yeğeninin kocası Lazoil petrol dağıtım şirketinin sahibi serdar ekşi’nin karakolda milletvekilinin dövülme hadisesinin ve Suriye'ye giden askeri malzemelerle ilgili yaptığım telefon görüşmesi.





serdar ekşi ne demiştim... Dik duracağız. Sen benle görüşüp sonrasında aleyhimde yapılan çalışmalara ortaklık ettin. Yaptığın her şeyi biliyorum, görüşeceğiz. Biz hepimiz aileyiz her suçta beraberiz"





























































































































































Peker'in telefon görüşmesinde Ekşi'ye SADAT'ı işaret ederek, "Biz 4 TIR yolluyorduk, onlar da 4 TIR veriyorlardı ama onların dağıtımını biz yapmıyorduk. Onlar getiriyorlardı, Suriye'de veriyorlardı başka yerlere... Bunlar silah mı satıyordu? Biz satmıyorduk, sen de vardın ben de vardım" derken, Ekşi'nin de "Evet, vardım vardım, birçok operasyonda vardım" şeklinde onayladığı görüldü.













