Peker, Erdoğan'ın danışmanı Korkmaz Karaca'yı fena çizdi

Hastalık tartışmaları üzerine yeni açıklamalar yapan suç örgütü lideri Sedat Peker, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Korkmaz Karaca'nın kirli ilişkilerini ifşa etti. Karaca bu şokun etkisini üzerinden atamadan bu sefer de lüks araç krizi yaşandı.





Vatandaş son dönemlerde yoksulluk ve ekonomik kriz sebebiyle sıkıntılı günler yaşarken, lüks bir araçta fotoğraf çektiren Karaca, gelen tepkiler üzerine fotoğrafı silmek zorunda kaldı. Karaca’nın kendisiyle dalga geçtiğini belirten Sedat Peker ise, “Seçim öncesi size cehennemi yaşatacağım” mesajı paylaştı.







LÜKS ARAÇ İÇİNDEN POZ VERDİ



Twitter’daki paylaşımına cuma gününü kutlayarak başlayan AKP MKYK Üyesi Korkmaz Karaca, AKP’nin Kızılcahamam’da Erdoğan başkanlığında 3 gün boyunca yapılacağı 30. İstişare toplantısı hakkında duyuru yaptı.





Sedat Peker’in videolarında da adı geçen Korkmaz Karaca, sosyal medya platformu Twitter hesabından, “İstikamet Kızılcahamam. AKP Genel Merkez 30. İstişare Kampı. 3 gün boyunca, Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız ve parti yönetimimiz ile bir arada olacağız. Allah hayırlı kararlar almayı nasip etsin.” paylaşımında bulundu.





AKP’LİLERDEN KORKMAZ KARACA’YA TEPKİ

Korkmaz Karaca’nın bu paylaşımı AKP’liler tarafından da eleştirildi. Bazı AKP seçmenin Korkmaz Karaca’ya yönelik tepkilerinin bazıları şöyle oldu:





“Bunlar partiye kar değil zarar. Böyle oturan biri ne bileyim ya, neyin istişaresini yapar. Yazık reisin emeğine yazık.”





“Ne diyeceksiniz istişare kurulunda halkın durumu çok iyi bindiğimiz arabalarda belli mi diyeceksiniz? Bu bitirdi, bitirecek AKP’yi. Halktan kopuk halkın durumunu bilmeyen veya bilipte sallamayanlar yüzünden 2023 çok zor.”





“Yaymış bacaklarını metro magandası gibi lüks arabasıyla hava atıyor sonradan görme dangalak. Harbi resimdeki kadar dangalak mısın yoksa etki tepkiyle milleti reise düşman ettirmeye çalışan kripto musun…”





KARACA TEPKİLER SONRASI PAYLAŞIMINI SİLDİ

Korkmaz Karaca gelen tepkileri daha fazla dayanamayıp söz konusu lüks araç içinde yaptığı paylaşımı sildi.





SEDAT PEKER: BENİMLE DALGA GEÇMİŞ

Peker’in hastaneye kaldırılma haberini eşi Özge Peker sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu. Videonun yayılmasının ardından Sedat Peker, Twitter’da kullandığı ‘deliçavuş’ hesabından açıklamalarda bulundu. Peker, paylaşımlarında, “Korkmaz Karaca hasta olduğumu duyunca benimle ilgili dalga geçmiş” diyerek, Karaca hakkında yeni iddialarda bulundu.





“SEÇİM ÖNCESİ SİZE CEHENNEMİ YAŞATACAĞIM”

Peker, Karaca’nın ‘Şu an bilinmese de geçmişin saygın isimlerinden biri olan abi diye hitap ettiği yaşlı bir insanın genç karısıyla ilişki yaşamakta’ olduğunu iddia etti. İddiasını ıspatlamak için adresler verdi. Peker paylaşımlarını, ”Yüce Allah’a yemin olsun seçim öncesinde size cehennemi bu dünyada yaşatacam. Hastaneye gittim diye benle dalga geçtiniz, hastayım diye tweet atan Yılmaz Özdil abiye bile kötü laf söylediniz. Ulan sizi deli edecem ama bu sefer tedavi etmeyecem” diyerek sonlandırdı.



