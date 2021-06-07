Samanyolu Haber /Gündem / Peker: Gazeteci doğru söylüyor, bu konuyu araştırın buradan çok suç çıkar /07 Haziran 2021 15:25

Peker: Gazeteci doğru söylüyor, bu konuyu araştırın buradan çok suç çıkar

Ordu Ünye’de gazetecilik yapan Cihan Çakır, yerel seçimler öncesi organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in kendisine ulaşıp "Bakanlıktaki dostalarını" işaret ederek bir haberi kaldırtmak istediğini söylerken, Peker de olayı doğruladı. Peker, "Samimi ikrar yapıyorum. Bu konuyu da araştırın kardeşlerim, buradan çok suç çıkar" ifadesini kullandı.

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Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'nın haberine göre; 31 Mart 2019 seçimlerine giden dönemde Ordu'nun Ünye ilçesinde gazetecilik yapan Cihan Çakır, AKP'nin şu anki Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın geçmişteki ilişkileriyle ilgili eleştirel yazılar kaleme almaya başladı.

Yazıların yayınlanmasından sonra 2019 yılının mart ayında Sedat Peker Ünye'deki bir dostu aracılığıyla Çakır'a ulaştı. Çakır, ismini açıklamadığı, Peker'in dostu olan kişinin çalıştığı gazeteye gelerek görüşme talep ettiğini dile getirdi. Çakır, bu kişinin telefonundan Peker'in kendisine ulaştığını ve şöyle dediğini anlattı:

"Kardeşim biz sizi tanıyoruz. Cesaretli bir gazetecisin, yalnız 'şöyle' bir haber var. Bunu kaldırmanı rica ediyorum."

Görüşmenin ardından Peker, yakını olan kişiye şu mesajı yolladı:

"Kıymetli dostum Ö. Abi sana haberin linkini yolluyorum bir zahmet haberi kaldırtıp bana da bilgi verirsen sevinirim. Ben de dostlarımızı bilgilendiririm. Senden haber bekliyorum..." 

"Kardeşim sen dikiş tutmuyor musun, ne biçim adamsın"

Telefon görüşmesinden sonra söz konusu haber yayınlandığı siteden kaldırıldı. Ancak Tavlı hakkında yazılar yazılmaya devam edilince, ilk görüşmeden bir hafta sonra Sedat Peker'in Ünye'deki dostu tekrar Cihan Çakır'ın yanına gitti. Çakır'ı tekrar arayan Peker, “Kardeşim sen dikiş tutmuyor musun, ne biçim adamsın” diye tepki gösterdi. Çakır “Ne demek istiyorsun?"diye karşılık verdiğinde “Biz sana demedik mi, bu adam hakkında yazma, dostlarımız var” cevabını aldığını söyledi.

Peker'in dostlarının kim olduğu sorusuna ilişkin ise, bakanlığı işaret ederek “çapını aşacağını" söylediğini belirten Çakır, yazdığı yazılarda bir sorun olmadığını, hukuki sınırların dışına çıkmadan demokratik hakkını kullandığını ifade etti. Çakır, Peker'in kendisini bakanlıktaki dostlarına karşı mahcup ettiğini ve rezil olduğunu söylediğini aktardı. 

Çakır, bu dostların İçişleri Bakanlığı'ndan olduğunu söylerken, bu kişinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu düşündüğünü söyledi. 

Hüseyin Tavlı ile Süleyman Soylu'nun geçmişten gelen dostlukları olduğunu belirten Çakın, "Süleyman Soylu'nun sigortacılık yaptığı dönemde Hüseyin Tavlı da İstanbul Gaziosmanpaşa'da elektrikçilik yapıyordu. Bu iki isim komşu" dedi. 

Peker: Söyledikleri doğru 

Öte yandan Peker, haberin ardından Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ordu’nun Ünye ilçesinde gazetecilik yapan Cihat Çakır’ın söyledikleri doğrudur. Kendisine bir dostumu yollayarak akp belediye başkanı ve diğer yetkililerle ilgili yazı yazmaması için uyardım. Samimi ikrar yapıyorum. Bu konuyu da araştırın kardeşlerim, buradan çok suç çıkar."
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