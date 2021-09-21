Samanyolu Haber /Gündem / Peker gündeme getirmişti: Kayıp silahlar tartışması: 32 bin mermi... /21 Eylül 2021 13:47

Peker gündeme getirmişti: Kayıp silahlar tartışması: 32 bin mermi...

Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı'nda, araçta yapılan aramada 31 bin 950 tabanca mermisi ele geçirildi. Operasyon, akıllara kayıp silahlar tartışmasını getirdi.

SHABER3.COM

Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yapan plakası açıklanmayan araç, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin dikkatini çekti. 

Detaylı olarak taramadan geçirilerek, aranan aracın gizli bölmelerine yerleştirilen 31 bin 950 mermi bulundu. Mermilere el koyan ekiplerce gözaltına alınan sürücü ise sorgulanmak üzere emniyete teslim edildi.



KAYIP SİLAHLAR TARTIŞMASI
31 bin 950 tabanca mermisi ele geçirilmesi akıllara kayıp silahlar tartışmasını getirdi. Hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun devlet envanterine kayıtlı olmayan silahları sivillere ve AKP gençlik kollarından Osman Tomakin'e teslim ettiğini öne sürmüştü.

TELE 1'e açıklamalarda bulunan AKP eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, 'kayıp silahlar' ile ilgili kendisinin bilgisi olmadığını, savcıların konuyu araştırması gerektiğini belirterek eğer böyle bir olay gerçekleşmişse dönemin gençlik kolları başkanının “bu işi Berat (Albayrak) Bey’in haberi olmadan asla yapamayacağını” söylemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Peker gündeme getirmişti: Kayıp silahlar tartışması:... Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın ilk konuşmasını 3 paket sigara karşılığında yazdı: Çok pişmanım!

Erdoğan'ın ilk konuşmasını 3 paket sigara karşılığında yazdı: Çok pişmanım!

Demir sopalarla bayıltana kadar dövüp, ailemle tehdit ettiler

Demir sopalarla bayıltana kadar dövüp, ailemle tehdit ettiler

İşkence mağduru yaşadıklarını anlattı

İşkence mağduru yaşadıklarını anlattı

Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

ABD'den Çin'e karşı yeni füze denedi

ABD'den Çin'e karşı yeni füze denedi

Kitabının Fransızca baskısını İngilizce diye tanıttı

Kitabının Fransızca baskısını İngilizce diye tanıttı

Uygur soykırımını dünyaya duyuran Dolkun İsa Türkiye'den sınırdışı edildi

Uygur soykırımını dünyaya duyuran Dolkun İsa Türkiye'den sınırdışı edildi

Terim, Lazio maçının ardından İtalyanca konuştu

Terim, Lazio maçının ardından İtalyanca konuştu

İran, Lübnan'a tankerlerle çıkarma yaptı

İran, Lübnan'a tankerlerle çıkarma yaptı

İmamoğlu kurdale kesen çocuklara bakın ne dedi

İmamoğlu kurdale kesen çocuklara bakın ne dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:13:21