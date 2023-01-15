Samanyolu Haber /Gündem / Peker hakkında flaş gelişme: Bir suikastçı yakalandı /15 Ocak 2023 11:19

Peker hakkında flaş gelişme: Bir suikastçı yakalandı

AKP iktidarının girişimleri sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde tecrite alınan Sedat Peker cephesinden dikkat çeken bir suikast iddiası geldi.

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Uzun süredir yoğun bir tecrit altında yaşayan Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın dikkat çeken bir gelişmeyi aktardı. 

Avukat Barkın'ın açıklamasına göre Peker'i öldürmek isteyen bir kişi Birleşik Arap Emirlikleri güvenlik güçleri tarafından yakalandı ve tutuklandı. Yine Barkın'ın verdiği bilgiye göre suikastçı İranlı ve Türkiye'den bazı kişilerle bağlantıları var. 

Veryansın TV'ye konuşan Barkın söz konusu şüpheliye ilişkin olarak "Türkiye’den bağlantıları var, çok açık. Ve Sedat Peker bu kişi tutuklanmadan önce bu kişinin kendisi hakkındaki suikastla görevlendirildiğini biliyor ve o kişiye mesaj yolluyor" dedi.
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