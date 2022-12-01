Peker iade için hazırlık yapıyor: 'Soylu benim için özel olarak geldi'

Birleşik Arap Emirlikleri’nde “dijital tecrit” içinde yaşanan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ziyaretinin “kendisinin Türkiye’ye iadesi için olduğunu” düşünüyor.







DW Türkçe’nin edindiği bilgilere göre Soylu’nun BAE’yi ziyaret etmesinin ardından burada bulunan Sedat Peker cephesinde Türkiye’ye iade beklentisi arttı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret etmesi, burada bulunan organize suç örgütü şüphelisi Sedat Peker cephesinde yankı uyandırdı. Sedat Peker’in yakın çevresinde “Süleyman Soylu, benim iade edilmem için özel olarak geldi” yorumunda bulunduğu öğrenildi. Elde edilen bilgilere göre Peker, Soylu’nun heyetinde bulunan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu’nun geçmişte kendisi hakkındaki soruşturmaların başındaki isim olmasına işaret etti.





Hakkında İstanbul, Ankara ve Bursa başta olmak üzere birçok dava bulunan Sedat Peker hakkında Şubat 2022’de kırmızı bülten çıkarılmıştı. Adalet Bakanlığı da BAE yönetiminden 23 Kasım’da Peker’in Türkiye’ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep etmişti.





Bu süreçte BAE yönetimi Sedat Peker’in Youtube hesabı üzerinden paylaşım yapmasını Haziran ayında yasaklamıştı. Bu yasak, 3 Eylül’de ise tamamen tüm sosyal medya hesaplarına uzanmıştı. Peker, bu tarihten itibaren “dijital tecride” alınmış durumda. BAE yetkilileri, Peker’in paylaşım yapması halinde Türkiye’ye iade edecekleri uyarısını da bizzat yapmıştı.





SEDAT PEKER’E GÖRE ZİYARETİN SEBEBİ

DW Türkçe’nin ulaştığı kaynaklara göre, Sedat Peker, Soylu’nun ziyaretini yakından takip etti. Peker’in “Süleyman Soylu’nın iadesini sağlamak için özel olarak BAE’ye geldiği” yorumunda bulunduğu iddia edildi. Bunun işareti olarak heyette bulunan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu’nun bulunmasını gösterdi. Holoğlu, bizzat Soylu tarafından 26 Ekim 2016 tarihinde Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına atanmıştı. Bu başkanlık, Sedat Peker’in de içinde bulunduğu organize suç örgütlerini yakından takip ediyor. Holoğlu, 2019’da ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı yapıldı.





PEKER İADE İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

Bu ziyaretin ardından Sedat Peker’in kendisini “Türkiye’ye iade edilmeye” hazırladığı öne sürüldü. Peker, 1 Ağustos’ta “Seçime 2 ay kalaya beni bekleyin. Sizi sokağa çıkamaz hale getireceğim. Sana bu görevi verenleri tüm dünyaya rezil edeceğim” iddiasında bulunmuştu. Bu kapsamda Peker’in seçimler öncesinde yayınlanmasını istediği bazı belgeler ile çektiği videoları da güvenilir adamlarına teslim ettiği öğrenildi. Şu an ailesiyle birlikte kalan Peker’in yanında iki koruması bulunuyor. Dışarı çıktığı zaman ise Peker’i BAE’ye mensup 100’ün üzerinde görevli koruyor.





Sedat Peker, Mayıs 2021’den bu yana yaptığı paylaşımlarda özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu 15 Temmuz sırasında dağıtıldığını iddia ettiği silahlar ve uyuşturucu ile kaçakçılığı başta olmak üzere birçok konuda suçlamıştı. Peker, Süleyman Soylu için “benim dönüş biletimdi” demişti.