Peker, ‘15 Temmuz’dan sonra sivillere dağıtılan ve envanterde görünmeyen silahlar’ konusunu gündeme getirdi, AKP’nin İstanbul İl Gençlik Kolları teşkilatının da bu organizasyonun göbeğinde olduğunu savundu.







Peker, Osman Tomakin ismini burada kullanarak şu ifadeleri kullandı:





“15 Temmuz/un hemen akabinde ülke genelinde demokrasi nöbetleri tutulurken Ağustos’un ilk haftasında Ekrem Gökçeker’den alınan, Özyurtlar’ın bünyesinde olan Renault beyaz Fluence marka arabayla, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nın arkasında karanlık bir sokakta DAP Hotelin arka tarafında) arabaya koyulan bir kasa kalaşnikof silah İstanbul Balat’a gitti. AK Parti İstanbul gençlik kolları başkanı olan Taha Ayhan’ın yardımcısı olan Osman Tomakin’e teslim edildi (Osman Tomakin siyah Passat araçla silahları teslim almaya geldi). Bu araç AK Parti gençlik kolları il başkanına tahsisli bir araçtı, herhangi bir polis uygulamasına girmesin diye. Osman Tomakin şu anda Ak Parti İstanbul gençlik kolları başkanıdır. Silahların olduğu kasa Esenyurt’tan gece 23:30 gibi yola çıktı. Silahları getiren araçta Esenyurt AK Parti gençlik kolları başkanı Abdülsebur Soğanlı ve de 15 Temmuz gazisi İçişleri Bakanlığı personeli Ahmet Onay vardı. Bu kişiye Gazi olması dolayısıyla ben araba alıp hediye etmiştim. Kendisi sayın Cumhurbaşkanımızın da sevdiği bir isimdir.





"HİÇBİR SİLAH DEVLET ENVENATERİNE KAYITLI DEĞİL"





Silahlar Balat’ta Demir Kilise olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi’nin hizasındaki boş bir ara sokakta, gece 01:00 civarında siyah Passat’a yüklendi. O zamanki gençlik kolları başkanı Taha Ayhan şuanda İslam İşbirliği Teşkilatları Gençlik Kolları başkanlığını yapmaktadır. Süslü süleyman, bu giden silahlar özel harp envanterine kayıtlı değiller. Devletin herhangi resmi bir birimine de kayıtlı değiller. Sen o tarihlerde Sosyal Çalışma ve Güvenlik Bakanlığındaydın.15 Temmuz’da kahramanlık rolleri oynarken TRT binası baskınına gittiğinde hepsinin elinde kalaşnikof marka silahlar olan birçok sivil şahıs vardı. Bu silahlar da devlet envanterine kayıtlı değil. Biraz önce anlattığım, dağılımı senin tarafından koordine edilen hiçbir silah da devlet envanterine kayıtlı değil.”









PEKER’İN ‘SİLAHLARI TESLİM ALDI’ DEDİĞİ OSMAN TOMAKİN KİMDİR?





AKP İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı’nın internet sitesindeki bilgilere göre Osman Tomakin, 1992 yılında İstanbul Kadıköy’de doğdu, aslen Ordulu. Asfa Ahmet Mithat Anadolu Lisesi’nde ve Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim gördü. Siyasete 2012 senesinde AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Halkla İlişkiler biriminde başladı. Halkla İlişkiler biriminde bölge başkan yardımcılığı ve STK ekibi başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2014 yılında İl Gençlik Kolları Seçim İşleri birimine geçti, 2014 yerel seçimlerinde ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde bölge başkan yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2015 yılında yapılan İl Gençlik Kolları Olağan Kongresinde İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 2015 yılında yapılan 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimlerinde Seçim İşleri 1. Bölge Başkanlığı görevlerinde bulundu.





PEKER’İN İŞARET ETTİĞİ 2016’DA İL BAŞKAN YARDIMCISI OLMUŞ





2016 senesinde Sekretarya birim başkanlığından sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 2018 senesinde Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler birim başkanlığından sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 29 Nisan 2018 tarihinde yapılan Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi’nde İl Gençlik Kolları Başkanı olarak seçildi. Birçok gençlik STK’sinde kurucu ve yönetici olarak görev aldır. Aile şirketlerinde yöneticilik yapan Tomakin, orta düzeyde İngilizce biliyor.





İBB’NİN PASSAT TAHSİS ETTİĞİ AKP’LİLERDEN BİRİ TOMAKİN’Dİ





Osman Tomakin kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. Tomakin’in ismi en son, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi araçlarının AKP’li yöneticilere tahsis edilmesi skandalında da ortaya çıkmıştı. Tomakin’e AKP’li İBB yönetimi tarafından Passat 2.0 model lüks otomobil tahsis edildiği ortaya çıkmıştı. Eski İBB yönetimi tarafından 2011-18 döneminde 2 milyar 200 milyon lira bedelle kiralanan 827 aracın cumhurbaşkanlığı, AKP genel merkezi ve il başkanlığı ve bazı vakıflara tahsis edildiği İBB Teştif Kurulu’nca tespit edilip rapor halinde sunulmuştu. Araç tahsis edilen isimlerden biri de Tomakin’di.





BAKLAVA PROTESTOSUNUN ARDINDAN PASSAT'I GÜNDEME GELMİŞTİ





Osman Tomakin, Ekrem İmamoğlu yönetimindeki yeni İBB yönetimini ‘yolsuzlukla’ suçlayarak Saraçhane’de eylem organize etmesiyle de gündeme gelmişti. İBB’den 392 liralık baklava faturasının hesabını soran Tomakin’e İBB Sözcüsü Murat Ongun, “Şeffaf yönetim anlayışımız gereği kamuoyunun bilgisine sunarız: Bugün İBB önünde birkaç AK Partili arkadaş, 392 liraya alınan bir tepsi baklava için İBB’yi yolsuzlukla suçlamıştır. Tweet bu kadar…” ifadeleriyle tepki göstermişti.