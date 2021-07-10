Peker’in danışmanı fotoğraf paylaştı: Silah sevkiyatından hemen sonra

Sedat Peker, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz darbe girişiminin ardından devlet envanterinde kayıtlı bulunmayan silahları AKP Gençlik Kolları'na ait bir araçla sivillere dağıttığını iddia etmişti.





Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur, Peker'in iddialarının ardından sosyal medyadan paylaşımda bulunurken, "Reis Sedat PEKER’in dün paylaşmış olduğu tweet serisinde, isimleri geçen Gazi Ahmet Onay ve Abdülsebur Soğanlı. Balat’ta silah sevkiyatını gerçekleştirdikten hemen sonra Esenyurt Meydanı’nda beraber hatıra fotoğrafı çekilmişler. Sosyal medya gerçekten çok tehlikeli bir yer” dedi.







