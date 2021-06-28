Peker’in gündeme taşıdığı savcı Mesut Erdinç Bayhan kimdir?

Sedat Peker, ‘Süleyman Soylu’nun kasası’ dediği Cihan Ekşioğlu’nun kurduğu ‘F... borsası’ için terör savcısı Mesut Erdinç Bayhan’dan destek aldığını, savcının dosyayı kapattığını ve bunun karşılığında da 3 milyon dolar aldığını iddia etti. Peki Mesut Erdinç Bayhan kimdir, kamuoyu onu hangi önemli davalardan tanıyor?





Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Twitter hesabındaki paylaşımlarında bu kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘kasası’ olarak nitelediği iş adamı Cihan Ekşioğlu’nu hedef aldı. Peker, Ekşioğlu’nun ‘F... borsası’ sayesinde şirketlere çöküp, büyük servetler elde ettiğini öne sürdü. Peker’in iddiasına göre işin savcılık ayağında ise terör savcısı Mesut Erdinç Bayhan yer alıyordu.





Sedat Peker, Cihan Ekşioğlu için, Ukrayna’daki bir alışveriş merkezinin sahibini ‘F...cü’ diye itibarsızlaştırarak elinden aldığını, ardından 66 milyon dolara sattığını kaydetti. “Burak Başlılar arkadaşı olduğu için Ukrayna’daki alışveriş merkezini onun üzerine yaptı. Siz de 66 milyon dolara… Bu senin ilk parayı bulduğun F... borsası işindi. Tabi sonra Burak Başlılar’ı F...'den kurtarman gerekiyordu. Dosyaya bakan İstanbul adliyesindeki terör savcısı Mesut Erdinç Bayhan ile görüşüp dosyayı kapattınız, sözde itirafçı yaptınız” ifadelerini kullandı.





‘KARŞILIĞINDA SAVCIYA 3 MİLYON DOLAR VERDİĞİNİZİ ÖĞRENDİM’





Peker’in, terör savcısı Mesut Erdinç Bayhan’a ilişkin iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Peker, şöyle devam etti: “Ben inanmak istemesem de bu karar karşılığında savcıya 3 milyon dolar verdiğinizi öğrendim. Ayrıca da terör savcısının yeğeni Murat Gür ibrahimoğlu’na Sultangazi Cebeci taş ocakları bölgesinden 1,5 milyar TL bütçeli döküm işi verdirdiniz. Terör savcısının şirketlerinin ismi Kuzey Marmara, Kuzey İnşaat ve Bayburt Grup, Cihan Ekşi’nin, Burak Başlılar’ın ve de terör savcısının yeğeni Murat Gür İbrahimoğlunun hts kayıtları incelendiğinde ilişki ağınız net olarak ortaya çıkacaktır.”





Peker, Cihan Ekşioğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kardeşi Mehmet Soylu’nun Akmerkez’de bürolarının bulunduğunu, CİMER’e işadamları hakkında yaptıkları şikayetlerin ardından “terör savcısından” da soruşturma evrakı hazırlatıldığını iddia etti.







Peker’in paylaşımları sonrası savcı Mesut Erdinç Bayhan’ın kim olduğu ve şu an hangi görevde olduğu merak konusu oldu.





17 ARALIK SONRASI TERÖR SAVCISI OLARAK ATANDI





17 Aralık sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Suçları Soruşturma Savcısı olarak atanan Mesut Erdinç Bayhan ismini kamuoyu birçok önemli davadan tanıyor. Şu anda İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcıvekili olarak görev yapıyor. Bayhan, ikinci Gezi olayları iddianamesini yazan savcı olarak da biliniyor. O dönem İstanbul Adliyesi’nde örgütlü suçlara bakan Cumhuriyet Savcısı Mesut Erdinç Bayhan’ın hazırladığı iddianamede daha önce “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”la suçlanan Mücella Yapıcı ve Ali Çerkezoğlu’nun da aralarında bulunduğu 5 kişi, bu sefer “suç örgütü lideri olmak” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek”le suçlandı.





ETHEM SARISÜLÜK İÇİN “İLAHİ ADALET” İFADESİNİ KULLANDI





Mesut Erdinç Bayhan’ın ismi skandal bir ifadeyle de gündeme gelmişti. İkinci Gezi iddianamesinin altında imzası bulunan Savcı Bayhan’ın Facebook sayfasından çarpıcı bir kareye yer aldı. Buna göre Savcı Bayhan, Gezi eylemleri sırasında polisin öldürdüğü Ethem Sarısülük’ün Hakkari Tekeli Tabur Komutanlığı inşaatında çalışırken çekilmiş fotoğrafını “Terör örgütü kampında” diye gösteren bir kareyi Facebook sayfasında paylaşmış. Savcı Bayhan’ın 28 Haziran 2013 tarihinde paylaştığı karenin üstünde “İlahi Adalet” de yazılmış.





Ethem Sarısülük’ün söz konusu fotoğrafı daha önce de manipule edilmiş, Sarısülük’ün ağabeyi Cem Sarısülük, “Terör kamplarında çekilmiş gibi gösterilen fotoğrafı, geçen yıl Hakkari’deki Tekelli Tabur Komutanlığı inşaatında çalışırken çekilmiş. Elindeki G-3, güvenliğin sağlayan askerden alıp hatıra fotoğrafı çektirmiş. Kardeşimi terörist gibi gösterme çabası var” diye isyan etmişti.





AYDINLIK YAZDIKTAN SONRA ERGENEKON DOSYASINI BIRAKMIŞTI





Haziran 2015’te Aydınlık gazetesi Ergenekon savcısı olarak bilinen Mesut Erdinç Bayhan’la ilgili bir haber yayınladı. Gazete, Bayhan’ın Ergenekon soruşturma dosyasını bırakmak istediğini 24 Mayıs’ta manşetine taşımıştı. “Bize uzanır korkusu” başlığıyla yapılan haberde, Bayhan’ın dosyada tek savcı olarak çalıştığı belirtilerek ilerleme kaydedilmemesinin siyasi baskılardan kaynaklandığı vurgulanmıştı. Bu manşetten yaklaşık bir ay sonra Bayhan, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından açıklanan yaz kararnamesi ile Bayhan, İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görevlendirildi.