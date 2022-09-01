Samanyolu Haber /Gündem / Peker’in iddialarındaki 21 kişiye suç duyurusu /01 Eylül 2022 17:00

Peker’in iddialarındaki 21 kişiye suç duyurusu

Gelecek Partisi, Sedat Peker’in iddialarını yargıya taşıdı. Gelecek Partisi, Süleyman Soylu, Nurettin Canikli, Mehmet Ağar, Zehra Taşkesenlioğlu ve Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun da aralarında bulunduğu 21 isim hakkında suç duyurusu bulundu.

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Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, İl Başkan Yardımcıları ve Merkez İlçe Başkanları ile birlikte beyaz gömlek giyerek organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in video ve Twitter hesaplarından yaptığı açıklamalardaki iddialara ilişkin olarak 21 isim hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gelecek Partisi’nin suç duyurusunda bulunduğu isimler şöyle:

‘‘Süleyman Soylu, Nurettin Canikli, Mehmet Ağar, Korkut Eken, Tolga Akar, Erkam Yıldırım, Süleyman Özışık, Hadi Özışık, Metin Külünk, Sadık Soylu, Sezgin Baran Korkmaz,  Abdurrahman Veyis Ateş,  Korkmaz Karaca, Mine Tozlu Sineren,  Zehra Taşkesenlioğlu,  Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Serkan Taranoğlu, Salih Orakçı, Ünsal Ban, Ertunç Laçinel, Recep Çörekçi

Suç duyurusunda, Sedat Peker ait olan Youtube hesabında ve @delicavus_nth kullanıcı isimli twitter adresinde yazılı olan açıklamalar neticesinde savcılığın yapacağı araştırmalar neticesinde tespit edilecek tüm kişiler hakkında üzerlerine atılı örgüt kurma ve yönetme, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu kaçakçılığı, cinsel saldırı, insan öldürme, tehdit, silah kaçakçılığı ve tespit edilecek diğer suçlardan kamu davası açılması, şüpheli Nurettin Canikli ile ilgili yukarıda açıklanan hususlar ışığında isnat olunan suçların araştırılarak  belirtmiş olunan ve savcılıkça tespit edilecek diğer suçlardan kamu davası açılmasına, görevleri olmadığı halde karıştıkları suçlar neticesinde ismi geçen bakanlar ve milletvekilleri hakkındaki soruşturmanın da genel hükümlere göre yürütülerek soruşturma sonucunda hazırlanacak fezlekenin derhal TBMM başkanlığına gönderilmesi, tüm şüphelilerin mal varlıklarına tedbir kararı konulması, tüm şüpheliler hakkında delillerin karartılmasını ve şüphelilerin kaçmasını engellemek için adli kontrol tedbirlerinin uygulanması, cezalandırılmalarını temin amacıyla gerekli soruşturmanın ivedilikle ve etkin şekilde yapılmasına karar verilmesi talep edildi.

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