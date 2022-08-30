Samanyolu Haber /Gündem / Peker’in iddialarının odağındaki Taşkesenlioğlu, İBB’den ihaleleri toplamış /30 Ağustos 2022 13:30

Peker’in iddialarının odağındaki Taşkesenlioğlu, İBB’den ihaleleri toplamış

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündeme getirdiği ‘rüşvet ağı’ iddiasında adı geçen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, AKP yönetiminde olduğu dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) 14 ihale almış.

SHABER3.COM

Halk TV’den İsmail Saymaz‘ın haberine göre Taşkesenlioğlu, 2013-2017 arasında İBB’den 14 ihale aldı ve bu ihalelerden toplam 1 milyon 575 bin 797 TL kazandı.

Taşkesenlioğlu, İBB adına ‘davranış ve iş geliştirme’, ‘kurumsal reorganizasyon’, ‘iş hayatında imaj yönetimi ve profesyonellik’, ‘şoförlük’, ‘saygı kuralları’ eğitimleriyle bir toplantının organizasyonunu yönetti. Habere göre Taşkesenlioğlu, AKP’li Zeytinburnu Belediyesi’nden de çok sayıda ihale aldı.

Taşkesenlioğlu, bu ihalelerin dördünü AKP’den milletvekili olduktan sonra almış. Taşkesenlioğlu, 2015’te milletvekili olmuştu.


Taşkesenlioğlu’yla ilgili iddialar
Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti. 

Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti. Sineren de iddiaları doğrulamıştı.

Ayrıca Peker, Zehra Taşkesenlioğlu ve boşanma aşamasında olduğu eşi Prof. Dr. Ünsal Ban’a ait olduğu iddia edilen bir video da paylaşmıştı. Gizli çekilen videoda Taşkesenlioğlu’nun elinde bıçak olduğu ve “Artık sayenizde kendimde değilim. İkiniz para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz” dediği duyuluyor.

Peker videonun Ünsal Ban tarafından gönderildiğini belirterek “Senin hayatını kurtarmak için bunu mecburen yapıyorum” notunu düşmüştü.

Taşkesenlioğlu, videoyu doğrulamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Peker’in iddialarının odağındaki Taşkesenlioğlu,... Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın eski sağ kolu, AKP'deki başka bir rüşvet ağını anlattı

Erdoğan'ın eski sağ kolu, AKP'deki başka bir rüşvet ağını anlattı

Artemis Ay'a gidiyor

Artemis Ay'a gidiyor

[Harun Tokak] Evlerinize Görünmeyen Melekler Misafir Olabilir

[Harun Tokak] Evlerinize Görünmeyen Melekler Misafir Olabilir

Cami avlusunda dehşet: Baba tuttu, oğlu bıçakladı

Cami avlusunda dehşet: Baba tuttu, oğlu bıçakladı

İmam Hatipliler Derneği’ne tepki: Ensar’daki tacizleri de gündeme getirin!

İmam Hatipliler Derneği’ne tepki: Ensar’daki tacizleri de gündeme getirin!

Letonya, Sovyetler'den kalma 80 metrelik dev zafer anıtını yıktı

Letonya, Sovyetler'den kalma 80 metrelik dev zafer anıtını yıktı

TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekâtı ile karıştırdılar

TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekâtı ile karıştırdılar

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:54:25