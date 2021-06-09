Peker’in ifşaatları Emniyet’i kilitledi

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker’in açıklamalarının Emniyet Teşkilatı’ndaki rutin faaliyetleri de engellediği ortaya çıktı. Emniyet teşkilatında terfi ve emeklilikle ilgili kararların alındığı Yüksek Değerlendirme Kurulu’nun iki haftadır toplanamadığı belirtildi.







Tolga Şardan’ın T24’te yayımlanan makalesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker’in son videosunun yayımlanmasının hemen ardından Ankara’ya geçti. Bakanlıkta uzunca süre kalan Soylu, gelişmeleri beraberindekilerle tartışıp yol haritası belirlemeye çalıştı.





Bakan Soylu’nun içinde bulunduğu durumun, Emniyet teşkilatında önemli bir süreci de yakından etkilediğini belirten Şardan, Yüksek Değerlendirme Kurulu’nun karar alamadan dağıldığını ve iki haftadır toplanmadığını ifade etti





Şardan, “Soylu’nun pazar sabahı video kayıt mesaisi ve Emniyet’te yaşananlar” başlıklı yazısında Peker’in Soylu ile birlikte Emniyet Genel Müdür yardımcısı Resul Holoğlu’nu hedef alarak ağır biçimde itham ettiğine, Holoğlu’nun yanına Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ı da eklediğine dikkat çekti.





Şardan yazısında şu ifadelere yer verdi: “Holoğlu’nun da Bakan Soylu gibi pazar sabahı erkenden makamına geldi. Holoğlu’nun makamına gelmesiyle birlikte daire başkanı Mahmut Çorumlu ile birimin üst yöneticileri de evlerinden daireye çağırıldı. Hem bakanlıkta, hem de KOM Dairesi’nde akşam saatlerine kadar süren değerlendirmeler yapıldı. Aldığım bilgiye göre, değerlendirmelerden elle tutulur bir sonuç çıkmadı.”





Peker, Sezgin Baran Korkmaz ‘ı Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu’nun aradığını söylemişti. Şardan, Holoğlu’nun yıldızının Soylu’nun İçişleri Bakanlığı döneminde parladığına işaret etti. Şardan, Holoğlu ve Yılmaz’ın, Soylu’nun Emniyet’te en güvendiği iki isim olduğuna dikkat çeken Şardan, “Teşkilat, Soylu – Holoğlu – Yılmaz üçgeninde alınan kararlarla şekilleniyor çoğu zaman” dedi.







Bakan Soylu’nun içinde bulunduğu durumun, Emniyet teşkilatında önemli bir süreci de yakından etkilediğini belirten Şardan, Yüksek Değerlendirme Kurulu’nun karar alamadan dağıldığını ve iki haftadır toplanmadığını ifade etti.





Yüksek Değerlendirme Kurulu, emniyet teşkilatı içinde amir ve müdürlerinin bir üst rütbeye terfi ettirilmesi ve sonrasında ise atamaya tabi tutulmasını sağlayacak, aynı zamanda emekli edilecekleri de belirlemek amacıyla toplanıyor.



