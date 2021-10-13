Samanyolu Haber /Gündem / Peker’in ‘ölüm listesi’ Soylu’ya soruldu /13 Ekim 2021 18:31

Peker’in ‘ölüm listesi’ Soylu’ya soruldu

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sedat Peker'in 'SADAT ve ölüm listesi' iddialarını Meclis'e taşıdı. İçişleri Bakanı Soylu'ya "İçerisinde gazetecilerin de bulunduğu söz konusu yurttaşların korunması için herhangi bir adım atılmış mıdır? Atıldıysa bu adımlar nelerdir?" diye soruldu.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda içinde kendisinin ve açıklamalarını haber yapan bazı muhalif gazetecilerin de yer aldığı bir ‘ölüm listesi’ hazırlandığını iddia etti.

PEKER: SADAT, RUSYA’DAN KAYIT DIŞI ÖZEL EĞİTİM ALDI 

Peker, “Harp okulları mülakatını 3 yıl yaptığı yönündeki iddialarla gündeme gelen SADAT’la ilgili de Rusya’nın Alfa timlerindeki kişilerle anlaşıp en yetenekli personeline kayıt dışı özel eğitim aldırdığını öne sürdü. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya şu soruları yöneltti:
 
‘YURTTAŞLARIN KORUNMASI İÇİN ADIM ATILDI MI?’ 

İçinde Sedat Peker’in ve açıklamalarını haber yapan bazı muhalif gazetecilerin de yer aldığı bir ‘ölüm listesi’ hazırlandığını iddiaları doğru mudur? Bu iddialar doğruysa söz konusu ölüm listesini hazırlayanlar kimlerdir? Bu listeler hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?
İçerisinde gazetecilerin de bulunduğu söz konusu yurttaşların korunması için herhangi bir adım atılmış mıdır? Atıldıysa bu adımlar nelerdir? Söz konusu vatandaşlar konu ile ilgili uyarılmış mıdır?

‘REKTÖR NEVZAT TARHAN’IN SADAT İÇİN ÇALIŞMA YAPTIĞI DOĞRU MUDUR?’ 

SADAT isimli şirketin Rusya’nın Alfa timlerindeki kişilerle anlaşıp en yetenekli personeline kayıt dışı özel eğitim verdirttiği iddiası doğru mudur? Bu iddia ile ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?

İstihbarat ve suikast operasyonları uzmanlığı veren Alfa timlerinden eğitim alınmasının açıklaması nedir? SADAT tarafından eğitim aldırılan bu kişiler ne için ve kim için hizmet vereceklerdir?

Üsküdar Üniversitesi rektörü Nevzat Tarhan’ın SADAT isimli şirket için psikolojik harp çalışmalarında bulunduğu iddiası doğru mudur? Bu iddia doğruysa şirket ve Tarhan hakkında soruşturma başlatılmış mıdır? Bu soruşturmaların akıbeti ne durumdadır?
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