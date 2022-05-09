Samanyolu Haber /Gündem / Peker 'kamikaze' saldırısına hazırlanıyor /09 Mayıs 2022 13:34

Peker 'kamikaze' saldırısına hazırlanıyor

Sedat Peker yakın çevresine yeni videosu hakkında konuştu. Bir video çekerek yarım kalan işini tamamlamak istediğini açıklayan Peker, kendini Japon intihar pilotları 'kamikaze'lere benzetti.

SHABER3.COM

İfşaat videolarına başlamasının üzerinden 1 yıl geçen suç örgütü lideri Sedat Peker'in yeni video çekip çekmeyeceği tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken bir iddia geldi. Peker'in seçim öncesi son vuruşu yapacağı ileri sürüldü. 

Halk TV'de Gökmen Karadağ ile Açıkça programına konuk Barış Pehlivan, Sedat Peker'in yakın çevresiyle görüştüğünü açıkladı. Pehlivan, seçim öncesi 'Sedat Peker'den helalleşme videosu gelir mi' sorusuna yanıt aldığını söyledi.

"BİR HAMLE YAPACAĞIZ"
Barış Pehlivan, Sedat Peker'in çevresine "Şu an için bu dünyada tek isteğim video çekmek ve kalan işimi tamamlamak. Ben tek başıma bu kadar mücadele veriyorum. Benim anlatacaklarımının etkisinden herkes faydalanacak. Pasaportum yok, kırmızı bültenle ilgili bir karar var. Hareket edemiyorum. Ben işimi bitirmek istiyorum. Bakın ben üzerime düşeni bitireceğim. Sonu nasıl biter bilmiyorum. Ben video çekersem bugün deport edileceğimi biliyorum. Sonu nasıl biter bilmiyorum. Ancak seçim öncesi Japon intihar pilotları gibi galiba bir hamle yapacağız gibi görünüyor" diye konuştuğunu aktardı.

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