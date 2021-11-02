Samanyolu Haber /Gündem / Peker: 'Kıbrıs’ta kıyamet kopmak üzere' /02 Kasım 2021 21:13

Peker: 'Kıbrıs’ta kıyamet kopmak üzere'

Suç örgütü lideri Sedat Peker sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Peker, paylaşımında Halil Falyalı'nın hastaneden çıkarılıp cezaevine geri yollandığını belirterek "Galiba Kıbrıs’ta kıyamet kopmak üzere" dedi.

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Peker, paylaşımının devamında Kuzey Kıbrıs'ın ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın torunu Serdar Denktaş'ın kumar oynarken çekilen görüntülerine yer verdi. Erkam Yıldırım ile ilgili ortaya atılan iddiaları hatırlatan Peker, "Bir sonraki bölümde şantaj amaçlı fuhuş kasetleri çekilecek. Sonrasında kokain baronlarının hizmetine girecek. Yani yeni bir erkam vakası." ifadelerini kullandı.

Söz konusu "kasetlerin" Peker'in geçtiğimiz aylarda çektiği videosunda Binali Yıldırım‘ın oğlu Erkam Yıldırım ve Mehmet Ağar‘la birlikte kokain ticareti yapmakla suçladığı Halil Falyalı'da olduğu, oradan Peker'e ulaştığı iddia edilmişti.
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