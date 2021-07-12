Samanyolu Haber /Gündem / Peker konuştukça adamlarına operasyon geliyor: 15 gözaltı /12 Temmuz 2021 12:39

Peker konuştukça adamlarına operasyon geliyor: 15 gözaltı

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'e yönelik İstanbul'da düzenlen operasyon kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan Sedat Peker'e yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere yapılan aramalar sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda, tespit edilen bazı şüphelilerin 8 restoran zincirine sahip olan bir şirketi yağmaladıkları öne sürüldü. Yağmalama sonucundan elde edilen şirketleri üzerine geçirdiği belirlenen Fikret A. ile birlikte 15 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda adreslerinde bulunamayan 3 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi
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