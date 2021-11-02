Sedat Peker'de kimlerin kasedi var

KKTC’de siyasi çalkantıya neden olan politikacılara ait olduğu iddia edilen müstehcen videolar konusunda Sedat Peker’den yeni açıklamalar geldi.





Kıbrıs’ta bürokratların da şantaj amaçlı kayıt altına alındığını söyleyen Sedat Peker, Türkiye’den bazı isimlere ait kasetlerin elinde bulunduğunu belirtti.









İlginç isimlerin kasetlerinin olduğunu belirten Peker, “Türkiye’den oraya gidenlerin içinde, size yemin ediyorum onların videolarını görseniz… Bunların yüzünden Yüce Dinimize olan inancınızda bile zaafiyete uğrarsınız. Yüce ALLAH bunların gerçekten belasını versin. Biz semt çocuğuyuz, açık saçık filmlere bakmışlığımız elbette oldu. Size yemin ederim ben o açık filmlerde bile böyle sahneler görmedim. Yüce ALLAH gerçekten bunların belasını versin. LGBT’li bireylere söylemediğinizi bırakmayacaksınız, bunları söylerken de akıl dışı şeyler yapacaksınız. Yazıklar olsun size” dedi.





BİR GAZETECİ SEÇSİNLER

Blöf iddialarına değinen Peker, “Bazıları “Elinde başka kaset yok, blöf yapıyor” diyormuş. Çok güvendikleri bir gazeteci seçsinler. O videoların bir kısmını göndereyim, o gazeteci seyretsin. Ancak namus sözü verip hemen silecek çünkü hem partili hem yetkili hem çok dindar olarak bilinen kişiler oldukları için büyük ihtimalle intihar edebilirler. Söz namus. Ben yayınlamayacağım. Ancak merak ediyorlarsa yollayayım, seyretsinler. ALLAH sizin gerçekten belanızı versin. O şekilde doğdukları için LGBT’li birey olanları aşağılayacaksın, ötekileştireceksin, nefret objesi haline getireceksin; siz ise parti yöneticisi olup, zengin olup, yarım metre bıyıkla gezip dindar olarak tanınacaksınız. LGBT’li bireylerin aklına gelmeyecek uçukluktaki şeyleri ise yaşayacaksınız. Yüce ALLAH sizin gerçekten belanızı versin.





ŞAHİN’DEN SONRA FALYALI KULLANILDI

Suç dünyasında bir sistem yıkıldığında hemen yeni bir tane kurulduğunu söyleyen Peker, “KKTC, Türkiye, Makedonya, Belarus üzerinde kurulu bulunan bir sistemi KKTC’deki Hakim ve Savcılarımıza yardımcı olmak için delilleriyle deşifre edeceğim. Çünkü Veysel Şahin’den sonra Halil Falyalı kullanıldı. Şu anda da önümüzdeki günlerde açıklayacağım yapı, tüm yasadışı bahis işlerini ve uyuşturucu para transferlerini kendi kontrolüne aldı. Bizim ahiretlik başta olmak üzere hepsi LGBT’li bireylere sallıyorlardı. Yazıklar olsun, gerçekten yazıklar olsun. Yüce ALLAH sizin belanızı versin. Kaset yok diyordunuz ya, seçin bir gazeteci ona seyrettireyim. Siz de arkadaşlarınızı öğrenin” ifadelerini kullandı.