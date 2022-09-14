Peker saldırı için Süleyman Soylu'yu suçladı

Sedat Peker'in evine yapılan silahlı saldırıda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Saldırgan Ö.Ş gözaltına alındı.





Saldırının ardından çalışma başlatan Emniyet saldırganın eşgalini belirledi. Ö.Ş, öğleden sonra İstanbul Sancaktepe'de kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı. Emniyet kaynakları gözaltına alınan Ö.Ş.’nin Sedat Peker ile çekilmiş birçok fotoğrafı bulunduğunu belirtirken, yaşanan olayın ‘örgüt içi hesaplaşma’ olduğu belirtildi.





Silahlı saldırının ardından Peker'in 'basın danışmanı' olarak bilinen Emre Olur, Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Sn. Reis Sedat Peker’in Beykoz'daki evine yapılan silahlı saldırının kamuoyunda büyük tepki oluşturması üzerine Süslü Sülü’nün polisleri tarafından tansiyonu düşürüp algıyı başka bir yöne çekmek için 'Konunun Sedat Peker ile bir ilgisi yok vuran şahısla vurulan şahsın arasındaki alacak verecek meselesi' diye gazetecilere bilgi veriliyor. Bu tamamen yalandır" ifadelerine yer verildi.