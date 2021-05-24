Samanyolu Haber /Gündem / Peker son videosunu nerede çekti? /24 Mayıs 2021 10:57

Peker son videosunu nerede çekti?

Vidolarıyla izlenme rekorları kıran Sedat Peker, serinin 7'inci bölümünü farklı bir mekandan paylaştı. Peker'in son videosunu Dubai'deki bir otelden paylaştığı ileri sürüldü.

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Sedat Peker'in yayınladığı 7. videoyu daha öncekilerden farklı bir mekandan paylaşması dikkatlerden kaçmadı. Daha önce videolarını Roda Beach Resort isimli villa tipi evleri olan bir otelde çektiği ortaya çıkan Peker, bu sefer mekan değişikliğine gitti.

OdaTV'de yer alan habere göre, Sedat Peker'in 7. videosunu çektiği yerin Habtoor Palace Dubai'de çekildiği ortaya çıktı. Habtoor Palace'ın Booking'teki fiyatlandırmasına göre, 2 kız bir erkek çocuğu olduğu bilinen Sedat Peker'in ailecek kaldıkları düşünüldüğünde odanın bir gecelik fiyatının 20 bin 656 Türk lirası olduğu görülüyor.


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