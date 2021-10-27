Samanyolu Haber /Gündem / "Peker sopayı kaldırınca pısıyor, indirince efeleniyorsun" /27 Ekim 2021 16:33

"Peker sopayı kaldırınca pısıyor, indirince efeleniyorsun"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, organize suç örgütü Sedat Peker’in ifşaları başlayınca sessizliğe büründüğünü, Peker uzun süre kendisiyle ilgili paylaşım yapmayınca da ortaya çıkıp “efelendiğini” söyledi.

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CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel, düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “Sokağa çıkmaya yüzünüz kalmayacak” sözlerini eleştirdi, “Sedat Peker’in sopasından değil halkın sopasından kork” dedi.

"ŞUURSUZ İÇİŞLERİ BAKANI MUHTARLARA KANNUSUZ EMİR VERDİ"

Soylu’nun muhtarların metruk binaların yıkımını mahkeme nedeniyle yapamadıklarını söylemeleri üzerine sarf ettiği, “Ya arkadaş sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin” sözlerini hatırlatan Özel, “Anayasa, 137’yi Süleyman Soylu gibi biri gelirse diye yazmış. Kanunsuz emir verilmez verilse de uygulanmaz. Şuursuz içişleri bakanı muhtarlara kanunsuz emir verdi” dedi.
 
"AKP SEÇMENİ SOYLU’NUN YÜKÜNÜ DAHA NE KADAR TAŞIYABİLİR?"

“Nerede bir çete reisi, dolandırıcı hepsinin Süleyman Soylu ile fotoğrafı var” diyen Özgür Özel, “Süleyman Soylu’nun kuzeni SGK’yı dolandırmış. SGK’dan bizi aradılar. Teftiş kurulu başkanı Mustafa Apaydın’ı görevden aldılar çünkü yolsuzluğun üstüne gidiliyordu. Teftiş kurulu başkanı müfettiş olmasın diye yönetmelik değişikliğine gittiler. Oraya Oğuzhan Tekin’i atadılar. Bu kişi Süleyman Soylu’nun hukuk müşaviri. Süleyman Soylu’nun kuzeninin görüldüğü dosyanın başına müfettiş olmayan Süleyman Soylu’nun eski danışmanı ve AKP Milletvekili aday adayını getirdiler. Ayıptır. AKP seçmeni Soylu’nun yükünü daha ne kadar taşıyabilir?” diye konuştu.

"SEDAT PEKER’İN SOPASINDAN KORKMA HALKTAN KORK"

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmış da insan içine çıkacak yüzü olmasın? Silivri Emniyet Müdürü’nü telefonda taciz ettirip intiharına mı sebep olmuş da sokağa çıkamasın? Sezgin Baran Korkmaz’ı çağırıp seni alacaklar yurt dışına kaç mı demiş? Organize suç örgütü liderleriyle içli dışlı mı olmuş, Berat Albayrak’a kumpas mı kurmuş? Sedat Peker sopayı kaldırınca pısıp susuyorsun, birazcık sopa inince kalkıp bize efeleniyorsun. Sedat Peker’in sopasından korkma seçmenin, Allah’ın sopasından kork.”
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