Peker, Soylu ile Gül'ü karşı karşıya getirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları sonrasında 24 Mayıs’ta katıldığı bir televizyon programında, yargıdan şikayetçi olup yakalanan suçluların mahkemeler tarafından serbest bırakılmasını eleştirmişti.







Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’in Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili gözaltına alınması gerektiğini belirterek isim vermeden Adalet Bakanı Gül’ü işaret eden Soylu “Anama sövdüler itirazımı dile getirdim. Hala sosyal medyada itiraz ediyorum, sizin adınıza itiraz ediyorum. Bugün bunun (Atilla Peker) alınması için KOM Dairesi’ne yazı yazdım. Benim mi yazdırmam lazım, resen devreye girilmesi lazım değil mi? Benim görevim İçişleri Bakanı olarak önleyiciliktir. Meseleyi gördüğüm an müdahale etmektir. Olay çıktıktan sonra olay sonu raporu yazmak değil” dedi.





Süleyman Soylu’ya bugün Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, üstü kapalı yanıt verdi.





16. Türk Ceza Hukuku Günleri kapsamında gerçekleştirilen çevrimiçi toplantıya katılan Gül şunları söyledi:





"KABUL EDİLEMEZ"





“Hakim, özellikle de ceza hakimi bir yaptırım söz konusu olduğunda kanunun lafsını tekrar etmek zorundadır. Hakimin adeta pozitif kanun koyucuya dönüşmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Sistemimizde zaten bu mümkün de değildir. Yargının kendi tabi ve doğal mecrası için de çalışması beklenmesi, bu tabii ve doğal işleyişe saygıyı da gerektirir.





"ALIŞIK OLUNAN BİR DURUM DEĞİL"





Kanunu uyguladığı için savcının, hakimin hedef haline getirilmesi hiçbir şekilde mazur görülemez. Uygulaması gereken mevzuatı uyguladığı için yargıya ithamda bulunulması hukuk devletinde alışık olunan bir durum değildir.





Kanunu değiştirme ihtiyacı ortaya çıkmışsa, kanunda bir eksiklik olduğu düşünülüyorsa bu işlemin adresi bellidir. Ortaya çıkan sosyal ve hukuki ihtiyaçlar doğrultusunda kanunu değiştirmek veya düzenlemek meclisin görev ve yetkisindedir.”





DAHA ÖNCE DE KARŞI KARŞIYA GELMİŞLERDİ





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül daha önce de karşı karşıya gelmişti. Bu yılın başında Soylu, annesine sosyal medya üzerinden küfürlü hakaret eden kişinin serbest bırakılmasına, Twitter üzerinden tepki gösterdi.





Gül’ün yanıtı ise “Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz” oldu. Tartışmanın ikinci gününde Adalet Bakanı Gül, Soylu’nun annesine yapılan hakareti kınamıştı.





Gül, bir kez daha ihtiyaç duyulması halinde bu tür suçlara yönelik yaptırımların artırılabileğini ancak bunun tartışma yerinin “sosyal medya değil, parlamento olduğunu” vurgulamıştı. Soylu ise tartışmaya ilişkin soruları yanıtsız bırakmıştı.